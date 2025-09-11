Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर ये क्या लिख डाला, गुस्से में किया ऐसा पोस्ट

Karan Johar Viral Post: करण जौहर का अभी-अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है। जिसमें उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 11, 2025

Karan Johar Post
करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

Karan Johar Latest Post: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर का लेटेस्ट पोस्ट ने सभी को अचंभे में डाल दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है! पोस्ट स्लाइड में है, उनका निशान किस पर है? चलिए जानते हैं।

निर्माता-निर्देशक के निशाने पर कौन?

दरअसल फिल्म निर्माता करण जौहर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर टॉक्सिक लोगों और उनके द्वारा फैलाए जाने वाले अफवाहों पर एक पोस्ट साझा की।

करण जौहर का लेटेस्ट पोस्ट

उन्होंने स्लाइड्स के जरिए पोस्ट में लिखा, "नियम #1: वे जो सोचते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं।"
दूसरी स्लाइड पर लिखा था, "कभी-कभी आपकी कीमत तब तक नहीं दिखती जब तक आपकी अनुपस्थिति का एहसास न हो।"
तीसरी स्लाइड पर लिखा है, "एक अनुस्मारक: विषैले लोगों (Toxic People) को नजरअंदाज करना आत्म-देखभाल है।"अन्य स्लाइड्स में लिखा था, "अगर आप छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, तो आप बड़े काम नहीं कर सकते। सीखने लायक बनें। आप हमेशा सही नहीं होते। ऐसे लोगों को चुनें जो आपको चुनते हैं। बस एक बार जब आप ढूंढना बंद कर देते हैं, तो चीजें आपको ढूंढ लेती हैं।"

"कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं देंगे क्योंकि वो आप हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपका साथ देंगे क्योंकि वो आप हैं। आपको बस अपने लोगों को ढूंढना है।"

दिलचस्प बात यह है कि 53 साल के निर्देशक ने कोई पहली बार ऐसा पोस्ट साझा नहीं की है। वह अक्सर अपने विचारों को उकसाने वाले सोशल मीडिया अपडेट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं।

करण जौहर के आगामी प्रोजेक्ट

काम की बात करें तो, करण जौहर अपनी आगामी प्रोजेक्ट, "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। शशांक खेतान द्वारा लिखित और निर्देशित तथा धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस रोमांटिक कॉमेडी में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह दुल्हनिया फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को, दशहरा के अवसर पर, सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

करण जौहर

11 Sept 2025 07:07 pm

