करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर ये क्या लिख डाला, गुस्से में किया ऐसा पोस्ट

उन्होंने स्लाइड्स के जरिए पोस्ट में लिखा, "नियम #1: वे जो सोचते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं।"

दूसरी स्लाइड पर लिखा था, "कभी-कभी आपकी कीमत तब तक नहीं दिखती जब तक आपकी अनुपस्थिति का एहसास न हो।"

तीसरी स्लाइड पर लिखा है, "एक अनुस्मारक: विषैले लोगों (Toxic People) को नजरअंदाज करना आत्म-देखभाल है।"अन्य स्लाइड्स में लिखा था, "अगर आप छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, तो आप बड़े काम नहीं कर सकते। सीखने लायक बनें। आप हमेशा सही नहीं होते। ऐसे लोगों को चुनें जो आपको चुनते हैं। बस एक बार जब आप ढूंढना बंद कर देते हैं, तो चीजें आपको ढूंढ लेती हैं।"