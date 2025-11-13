धर्मेंद्र की तबीयत पर करण जौहर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोले- ये कवरेज नहीं है, अपमान है…

इससे पहले हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था 'जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। जिम्मेंदार चैनल एक ऐसे इंसान के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं, जो इलाज का जवाब दे रहा है। वो ठीक हो रहे हैं। ये बहुत ही अपमानजनक और गैर-जिम्मेदार हरकत है। तो परिवार और उनकी प्राइवेसी की जरूरत का सम्मान करें।' खबरों के मुताबिक, धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अब घर पर डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। उनके ठीक होने की खबर के बाद कई बॉलीवुड हस्तियां उनसे मिलने पहुंचीं, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, जो बुधवार को धर्मेंद्र के घर उनसे मिलने गए थे।