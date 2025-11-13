Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की तबीयत पर करण जौहर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोले- ये कवरेज नहीं है, अपमान है…

Filmmaker Karan Johar: धर्मेंद्र की तबीयत पर करण जौहर का गुस्सा फूट पड़ा। पैपराजी की कवरेज पर उन्होंने नाराजगी जताई…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 13, 2025

धर्मेंद्र की तबियत पर करण जौहर का पैप्स पर फूटा गुस्सा, बोले- ये कवरेज नहीं है, अपमान है...

करण जौह और धर्मेंद्र (सोर्स: X @filmfare)

Filmmaker Karan Johar: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को तबीयत बिगड़ने के चलते पिछले 12 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उन्हें छुट्टी मिल गई है। हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पैपराजी के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। बता दें, धर्मेंद्र अस्पताल से अब घर भी लौट आए हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे लगातार देओल परिवार के इर्द-गिर्द मंडरा रहे हैं, जिससे करण जौहर ने नाराजगी जताई है।

करण जौहर का पैप्स पर फूटा गुस्सा

दरअसल, कारण जौहर ने अपने पोस्ट में लिखा, जब हमारे दिल में संवेदना नहीं होती है तो इंसान के तौर पर हम खत्म हो चुके हैं, प्लीज परिवार को अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए। वे लोग पहले ही काफी इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं। ये देखकर दुख हो रहा है कि जिस दिग्गज अभिनेता (धर्मेंद्र) ने हमारे फिल्मी दुनिया में अपना योगदान दिया, उनका तमाशा बनाकर रख दिया। ये कवरेज नहीं है, ये तो सिर्अ अपमान है।’

खबरों की सख्ती पर प्रतिक्रिया

इससे पहले हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था 'जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। जिम्मेंदार चैनल एक ऐसे इंसान के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं, जो इलाज का जवाब दे रहा है। वो ठीक हो रहे हैं। ये बहुत ही अपमानजनक और गैर-जिम्मेदार हरकत है। तो परिवार और उनकी प्राइवेसी की जरूरत का सम्मान करें।' खबरों के मुताबिक, धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अब घर पर डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। उनके ठीक होने की खबर के बाद कई बॉलीवुड हस्तियां उनसे मिलने पहुंचीं, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, जो बुधवार को धर्मेंद्र के घर उनसे मिलने गए थे।

