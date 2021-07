करीना कपूर को इंडस्ट्री में पूरे हुए 21 साल, वीडियो शेयर कर कही खास बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की गिनती टॉप एक्ट्रेस में की जाती है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आज भी वह फिल्मों में पहले की तरह ही एक्टिव हैं। 30 जून को करीना कपूर की फिल्म रिफ्यूजी ने 21 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म में करीना के साथ अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। ऐसे में दोनों ने भी फिल्म इंडस्ट्री में 21 साल का सफर तय कर लिया है। दोनों ने इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।

सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो

रिफ्यूजी फिल्म 30 जून, 2000 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से करीना को बॉलीवुड में एक खास पहचान मिली थी। ऐसे में 21 साल पूरे होने पर करीना ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट किया है। उन्होंने रिफ्यूजी फिल्म से जुड़ी कुछ यादगार लम्हों को एक वीडियो के जरिए शेयर किया है। उनके वीडियो में फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता और अभिषेक बच्चन भी नजर आ रहे हैं।

“Grateful, happy, blessed, motivated, passionate... 21 more to go... I'm ready ❤️

Thank you to everyone for the continuous love and support ❤️ ❤️

“ - Kareena Kapoor Khan (Instagram) pic.twitter.com/dHxr9vKgY3