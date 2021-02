डिलीवरी के बेहद नजदीक आकर भी Kareena Kapoor ने जारी रखा है अपना काम, इस तरह संभालती दिखीं बेबी बंप.. तस्वीरें वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के 9वें महीने में चल रही हैं। करीना इस टाइम को खूब इंजॉए कर रही हैं। उनकी डिलीवरी (Delivery date) को अब कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन करीना ने अब भी अपने काम को जारी रखा है। खास बात ये है कि करीना इतने काम के बीच भी एक अलग ही ग्लो के साथ नजर आती हैं। हाल ही में करीना अपने काम से निकलते हुए पैपराजी के कैमरे में कैद हो गईं। व्हाइट कलर की शर्ट और क्रीम ट्राउजर में करीना बेहद ही बिंदास लग रही थीं। करीना के चेहरे पर गजब का ग्लो दिखाई दे रहा था। करीना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

करीना कपूर खान बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई ट्रेंड सेट किए। जीरो फिगर से लेकर प्रेग्नेंसी में जमकर काम करने वाली करीना डिलीवरी के बाद भी इसे जारी रखेंगी। फरवरी महीने में ही करीना अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कुछ ही दिनों में करीना की डिलीवरी होनी है लेकिन काम के प्रति उनका लगाव फैंस के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। विरल भयानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करीना की रिसेन्ट तस्वीरें साझा की हैं।

उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे वूम्पला ने अपलोड किया है और इसे किसी फैन ने शेयर किया है। करीना इस दौरान अपने बेबी बंप को संभालते हुए भी दिखाई दीं। फैंस को करीना का ये अंदाज बेहद ही पसंद आ रहा है।

Bebo spotted with her team 😍🤗. She looks so cute and happy ! Meanwhile im the one who feel nervous for her 🥺🙌🏻. Due date in any time 😭. You are a strong woman bebo ! 💪🏻 #KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/yEPeKRu4FQ