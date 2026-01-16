करिश्मा कपूर तलाक के पेपर्स पेश करें… सुप्रीमकोर्ट की खरी-खरी, 30 हजार करोड़ की वसीयत का मुद्दा गरमाया

Sunjay Kapur Property Dispute Update: संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद अब और तेज हो गया है। उनके निधन के बाद से ही परिवार के भीतर खींचतान बढ़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब करिश्मा कपूर भी इस कानूनी लड़ाई में सीधे शामिल हो गई हैं। दरअसल, संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने कोर्ट से करिश्मा के तलाक से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया है। इससे पहले करिश्मा के बच्चों ने प्रिया कपूर पर संजय की विरासत को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी।