सारा अली खान से अफेयर की खबरों पर कार्तिक आर्यन ने तोड़ी चुप्पी, खुद कह गए इतनी बड़ी बात

Updated: May 20, 2022 02:06:08 pm

कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ अपने लिंक अप रयूमर्स पर बात की है। बता दे कि सारा और कार्तिक ने फिल्म लव आजकल में साथ में काम किया था। दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था लेकिन फिल्म फ्लॉप रही थी। उस समय से दोनो के बारे में कई खबरें सामने आई थी।

Kartik Aaryan breaks silence on news of affair with Sara Ali Khan