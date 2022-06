'ये तो ना हॉरर है ना कॉमेडी, इतनी कमाई कैसे की', सिनेमाघरों में हिट साबित हुई Kartik Aryan की 'भूल भूलैया 2' OTT पर रही फ्लॉप?

फिल्म के बारे में यूजर्स सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि 'ये तो ना हॉरर है ना कॉमेडी'. वहीं कुछ का कहना है कि 'बात समझ नहीं आ रही फिल्म ने इतनी कमाई कैसे की?'. कुछ यूजर्स को केवल फिल्म में तब्बू का ही किरदार पसंद आया. वहीं कुछ का कहना है कि 'अच्छा है हॉल में जाकर नहीं देखी'.



कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते हुए ऐसा हंगामा मचा दिया था कि कई फिल्मों को टक्कर देने में भी ये सफल साबित हुई. अपनी रिलीज डेट के 5वें हफ्ते में भी यानी हफ्ते के तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने 2.51 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसको बाद भी कमाई का सिलसिला जारी है.

Increasingly convinced that I fell ill because I watched 20 mins of bhool bhulaiya 2 — extreme intellectual kuttoosan (@jijinjohn) June 21, 2022

watched bhool bhulaiya 2 and honestly wtaf🤣🤣🤣— 👾 (@snviprksh) June 21, 2022

just when I thought Bhool Bhulaiya 2 won't be that bad, they're dancing in the middle of the mountains wearing shorts— shreyo (@soberxo3) June 21, 2022

The only reason to watch bhool bhulaiya 2 is Tabu as a Bangali. Everything else is dust and bad lighting.— Aatreyee (@aatreyee2) June 20, 2022

वहीं फिल्म ओटीटी पर लोगों को कुछ खास भा नहीं रही है. वहीं अगर इसकी कमाई के बारे में बात करें तो, रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने अब तक 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जिसका सिलसिला अभी फिलहाल जारी है. अपनी इस फिल्म से 'रूह बाबा' यानी कार्तिक आर्यन भी इस साल के बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरें हैं.इस फिल्म ने उनको रातों-रात स्टार बना दिया. इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में कार्तिक नाम आ चुका है. कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में उनके अलावा कियारा अडवाणी, तब्बू, संजय मिश्रा और गोविन्द नामदेव नजर आ रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म को अनीस बज्‍़मी ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज हुई थी.