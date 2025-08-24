Kartik Aaryan: नॉन-स्टॉप 48 घंटे तक शूटिंग करेगा ये फेमस एक्टर, सोशल मीडिया पर पोस्ट आया सामने

पिछले साल कार्तिक आर्यन फिल्म 'भूल भुलैया-3' में रूह बाबा के रोल में दिखाई दिए थे। इसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे कलाकार थे। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। इस साल उनकी नई फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। बताया जा रहा है कि दिवाली पर अनुराग बासु की बेनाम मूवी रिलीज हो सकती है, मगर अभी मेकर्स ने इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।