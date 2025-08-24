Patrika LogoSwitch to English

Kartik Aaryan: नॉन-स्टॉप 48 घंटे तक शूटिंग करेगा ये फेमस एक्टर, सोशल मीडिया पर पोस्ट आया सामने

Kartik Aaryan: छुट्टियों की मस्ती खत्म कर बॉलीवुड के हैंडसम स्टार कार्तिक आर्यन अब पूरी तरह काम में डूबने वाले हैं। खबर है कि एक्टर वेकेशन से लौटते ही लगातार 48 घंटे तक शूटिंग करेंगे।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 24, 2025

Kartik Aaryan Latest Post
काम को लेकर कार्तिक आर्यन का लेटेस्ट पोस्ट आया सामने (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Kartik Aaryan: बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन को घूमना-फिरना बहुत पसंद है। वो काम से ब्रेक लेकर कहीं न कहीं घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने सफर की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं। हाल ही में वो लंदन के प्रतिष्ठित वेम्बली स्टेडियम में कोल्डप्ले के धमाकेदार कॉन्सर्ट में गए थे।

इसकी तस्वीरें और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। यहां की कुछ तस्वीरें और फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थीं। अब वो वहां से वापिस आ गए हैं और बताया कि 48 घंटों की नॉन-स्टॉप मैराथन शूटिंग करने वाले हैं।

रविवार को कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर लंदन में बिताई तस्वीरों को शेयर किया। इसके कैप्शन में एक्टर ने लिखा, "छुट्टी खत्म, काम शुरू, 48 घंटे की शूटिंग मैराथन शुरू।"

एक फोटो में इन्होंने लिखा कि वो मुंबई वापस जा रहे हैं। इसमें उनके सामान और खाने की तस्वीरें भी हैं। वो प्लेन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अनुराग बासु की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे?

हालांकि उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा था कि वो इस साल गणेश चतुर्थी के बाद अनुराग बासु की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके पास 'नागजिल्ला' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जैसी फिल्में भी हैं। कार्तिक हिंदी सिनेमा के मेहनती और प्रतिभावान स्टार्स में से एक माने जाते हैं।

पिछले साल कार्तिक आर्यन फिल्म 'भूल भुलैया-3' में रूह बाबा के रोल में दिखाई दिए थे। इसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे कलाकार थे। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। इस साल उनकी नई फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। बताया जा रहा है कि दिवाली पर अनुराग बासु की बेनाम मूवी रिलीज हो सकती है, मगर अभी मेकर्स ने इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।

कार्तिक आर्यन

