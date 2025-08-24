एक शो ने बदली इस एक्टर की किस्मत! अब Bigg Boss 19 में दिखेगा जलवा

गौरव खन्ना ने तीन साल तक 'अनुपमा' में काम करने के बाद 2024 में शो को छोड़ दिया। इसके बाद वे कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' में भी नजर आए और ट्रॉफी अपने नाम की। पिछले कुछ सालों में गौरव खन्ना की जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई है। अब देखना ये है कि गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' में क्या धमाल मचाते हैं और क्या वे दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर आज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा।