एक शो ने बदली इस एक्टर की किस्मत! अब Bigg Boss 19 में दिखेगा जलवा

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज यानी 24 अगस्त को शो का ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है और इस बार घर में धमाल मचाने आ रहे हैं टीवी के जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना।
बता दें कि छोटे किरदारों से शुरुआत करने वाले गौरव खन्ना ने अपनी मेहनत और लगन से टेलीविजन इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 2004 में 'स्टूडियो वन' शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'कुमकुम', 'भाभी', 'अर्धांगिनी' और 'संतान' जैसे कई पॉपुलर शोज में सपोर्टिंग रोल निभाए।
'मेरी डोली तेरे अंगना' में गौरव खन्ना को पहली बार लीड रोल में देखा गया। इसके बाद उन्होंने कई शोज में लीड रोल निभाए, लेकिन उन्हें असली पहचान 'अनुपमा' शो से मिली। इस शो में अनुज कपाड़िया के किरदार में उन्होंने घर-घर में अपनी पहचान बनाई और दर्शकों का खूब प्यार पाया।
गौरव खन्ना ने तीन साल तक 'अनुपमा' में काम करने के बाद 2024 में शो को छोड़ दिया। इसके बाद वे कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' में भी नजर आए और ट्रॉफी अपने नाम की। पिछले कुछ सालों में गौरव खन्ना की जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई है। अब देखना ये है कि गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' में क्या धमाल मचाते हैं और क्या वे दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर आज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा।