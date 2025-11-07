Vicky Kaushal and Katrina Kaif: शादी के 4 साल बाद विक्की-कैटरीना बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने जैसे ही ये खबर दी, सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयों का तांता लग गया। हर कोई कपल को नए मेहमान के आने की शुभकामनाएं दे रहा है। कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर साल 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में भव्य तरीके से शादी की थी। हालांकि, इस शादी में सिर्फ विक्की-कैटरीना के घर-परिवार के लोग और बेहद खास करीबी ही शामिल हुए थे। शादी से पहले विक्की और कटरीना ने एक-दूसरे को डेट भी किया था। लेकिन दोनों ने अपने अफेयर को लोगों से छुपाकर रखा था।