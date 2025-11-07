Vicky Kaushal and Katrina Kaif: शादी के 4 साल बाद विक्की-कैटरीना बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दी गुड न्यूज
Katrina Kaif And Vicky Kaushal Become Parents: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। कैटरीना ने आज, 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। कपल बेटे के मम्मी-पापा बने हैं। कपल ने एक कंबाइंड फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है।
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने जैसे ही ये खबर दी, सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयों का तांता लग गया। हर कोई कपल को नए मेहमान के आने की शुभकामनाएं दे रहा है। कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर साल 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में भव्य तरीके से शादी की थी। हालांकि, इस शादी में सिर्फ विक्की-कैटरीना के घर-परिवार के लोग और बेहद खास करीबी ही शामिल हुए थे। शादी से पहले विक्की और कटरीना ने एक-दूसरे को डेट भी किया था। लेकिन दोनों ने अपने अफेयर को लोगों से छुपाकर रखा था।
बता दें, कपल ने 23 सितंबर 2025 को ही अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी। उस वक्त विक्की-कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए फैंस को मां बनने की जानकारी दी थी। जो तस्वीर दोनों ने डाली थी उसमे विक्की कौशल कटरीना के बेबी बंप पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे थे और दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही फैंस इस गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे, जो अब कपल ने दे दी है।
