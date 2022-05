Katrina Kaif को इन चीजों से हुआ करती थी 'घबराहट', ऐसे किया करती थीं सामना

दोनों की जोड़ी को साथ में काफी पसंद भी किया जाता था. साल 2019 में भी कैटरीना कैफ फिल्म 'भारत' में सलमान खान के साथ नजर आई थीं, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. इसी फिल्म की रिलीज के दौरान कैटरीना ने अपनी एक दिक्कत के बारे में बताया था, जिसके चलते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने बताया था कि 'कैसे उन्होंने अपने डर और घबराहट पर काबू पाना सीखा है'. आपको जानकर हैरानी होगी कि कटरीना भी एंग्जाइटी इश्यूज का शिकार रह चुकी हैं.

साल 2019 में कटरीना कैफ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एंग्जाइटी इश्यू को लेकर बातचीत की और इस बारे में खुलासे किए, जिसके दौरान उन्होंने इसके लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की भी तारीफ की थी. कैटरीना ने आलिया के बारे में करते हुए कहा था कि 'एंग्जाइटी के मामले में It’s okay not to be okay'. कटरीना कैफ ने कहा कि 'ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है'. साथ ही कटरीना ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के बारे में बता की और बताया कि 'कैसे वो भी अपने डिप्रेशन से स्ट्रगल कर चुकी हैं'.