क्या कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने गुपचुप कर ली सगाई? सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कटरीना कैफ काफी वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन कई मौकों पर दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मौकों आए हैं जब दोनों के डेटिंग की खबरों को बढ़ावा मिला है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर दोनों के चाहने वाले खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल, कहा जा रहा है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने सगाई कर ली है।

Hmmmm there are engagement rumours that they had a roka ceremony. Will wait for an official announcement till then it remains a rumour. #vickykaushal #katrinakaif pic.twitter.com/1vtsyaLju2