कियारा का पत्ता कटा? Saiyaara फेम एक्ट्रेस ने मारी बाजी, अब इस फिल्म में मचाएंगी धमाल

Kiara Advani And Aneet Padda: अनीत पड्डा जिन्होंने 'सैयारा' में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया है। अब एक और बड़ा धमाका करने जा रही हैं। उन्हें दिनेश विजन की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' में लीड रोल के लिए चुना गया है। इस खबर ने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है, क्योंकि पहले इस रोल के लिए कियारा आडवाणी को फाइनल किया गया था।
लेकिन अब दिनेश विजन और उनकी टीम पिछले 2 महीनों से अनीत पड्डा के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। अनीत ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट और फोटोशूट भी करवाया। इसके साथ ही विजन 'सैयारा' में अनीत की परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का अगला चैप्टर उनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के इर्द-गिर्द बनाने का फैसला किया है।
'मुंज्य' फेम आदित्य सर्पोटदर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग 2025 के आखिर में शुरू होने और 2026 में रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही दिनेश विजन का हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स पहले से ही पॉपुलर है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा', जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं, दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद आलिया भट्ट स्टारर 'चामुंडा' की शूटिंग 2026 में शुरू होगी।
बता दें कि 'शक्ति शालिनी' में लीड रोल के लिए कई अभिनेत्रियों के नाम चर्चा में थे, लेकिन आखिरकार ये रोल अनीत पड्डा को मिला है। उनकी कास्टिंग ने इस फ्रैंचाइजी को एक नया लुक और फ्रेशनेस दी है। अब देखना ये है कि अनीत पड्डा इस नए किरदार में क्या कमाल करती हैं।