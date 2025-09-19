कियारा का पत्ता कटा? Saiyaara फेम एक्ट्रेस ने मारी बाजी, अब इस फिल्म में मचाएंगी धमाल

'मुंज्य' फेम आदित्य सर्पोटदर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग 2025 के आखिर में शुरू होने और 2026 में रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही दिनेश विजन का हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स पहले से ही पॉपुलर है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा', जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं, दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद आलिया भट्ट स्टारर 'चामुंडा' की शूटिंग 2026 में शुरू होगी।