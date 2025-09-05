सेलिब्रिटीज के फेवरेट Giorgio Armani का निधन, इन Celebs ने दिया सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट

इसके साथ ही अरमानी ब्रांड के एक्स अकाउंट के मुताबिक जियोर्जियो अरमानी ने 50 साल पहले 24 जुलाई 1975 को 'मिलान' में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समय से पहले की सोच के बलबूते पर दुनिया में अपनी ये पहचान बनाई। उनके विजन, क्राफ्ट और एक संतुलित सोच ने फैशन के क्षेत्र में कई बदलाव किए। उनकी इसी सोच ने उसी समय से फैशन के एक दौर की शुरुआत हुई। अरमानी ने फैशन की एक ऐसी शैली की नींव रखी जो वर्तमान से परे दिखती है। Giorgio Armani के निधन से फैशन जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी प्रतिभा, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी।