बॉलीवुड

सेलिब्रिटीज के फेवरेट Giorgio Armani का निधन, इन Celebs ने दिया सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट

Giorgio Armani Passes Away: फैशन जगत के दिग्गज और अरमानी ब्रांड के मालिक जॉर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अरमानी ने न केवल अपने शानदार डिजाइनों से दुनिया भर में पहचान बनाई…

Shiwani Mishra

Sep 05, 2025

सेलिब्रिटीज के फेवरेट Giorgio Armani का निधन, इन Celebs ने दिया सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट
अरमानी ब्रांड के मालिक जॉर्जियो अरमानी (फोटो सोर्स: X)

Giorgio Armani Passes Away: इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर और अरबपति अरमानी ब्रांड के मालिक जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से फैशन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें इतालवी फैशन शैली के जनक के रूप में जाना जाता था। अरमानी ने आधुनिक दौर के लेडीज और जेंट्स के लिए सूट्स की फिर से कल्पना की थी और फैशन में एक नई क्रांति ला दी थी।

अरमानी फैशन कंपनी

बता दें कि अरमानी एक फैशन कंपनी के तौर पर शुरू हुई, लेकिन फिर धीरे-धीरे ये म्यूजिक, स्पोर्ट्स और यहां तक कि लक्जरी होटल्स की फील्ड में भी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। अरमानी एक सफल बिजनेसमैन भी थे, जिनकी कंपनी हर साल 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा का बिजनेस करती थी। साथ ही Giorgio Armani मिलान के रेडी-टू-वियर फैशन क्षेत्र के दिग्गज डिजाइनर थे और उन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड लुक के साथ फैशन में नई क्रांति ला दी थी। उनके निधन की जानकारी खुद उनके फैशन हाउस ने दी। फैशन हाउस ने बताया कि जियोर्जियो अरमानी का निधन घर पर ही हुआ है।

इन Celebs ने दिया सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट

उनके निधन की खबर ऑनलाइन आने के तुरंत बाद, दुनिया भर की मशहूर हस्तियों ने अपने-अपने सोशल मीडिया पर Giorgio Armani को श्रद्धांजलि अर्पित की। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी फैशन जगत की दिग्गज हस्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो वहीं फुटबॉल खिलाड़ी एलेक्जेंडर पाटो ने लिखा, "नहीं! कितना दुखद है। इनकी आत्मा को शांति मिले।" इसके साथ ही सोनम खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "RIP…sir End of an era. इस भावुक पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने जियोर्जियो अरमानी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सोनम खान ( फोटो सोर्स: X )

अरमानी ब्रांड के सोशल मीडिया

इसके साथ ही अरमानी ब्रांड के एक्स अकाउंट के मुताबिक जियोर्जियो अरमानी ने 50 साल पहले 24 जुलाई 1975 को 'मिलान' में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समय से पहले की सोच के बलबूते पर दुनिया में अपनी ये पहचान बनाई। उनके विजन, क्राफ्ट और एक संतुलित सोच ने फैशन के क्षेत्र में कई बदलाव किए। उनकी इसी सोच ने उसी समय से फैशन के एक दौर की शुरुआत हुई। अरमानी ने फैशन की एक ऐसी शैली की नींव रखी जो वर्तमान से परे दिखती है। Giorgio Armani के निधन से फैशन जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी प्रतिभा, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी।

Entertainment

Updated on:

05 Sept 2025 02:28 pm

Published on:

05 Sept 2025 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सेलिब्रिटीज के फेवरेट Giorgio Armani का निधन, इन Celebs ने दिया सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट

