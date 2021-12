ऐश और अभिषेक की संस्कारी और होशियार बेटी आराध्या बच्चन दस साल की हो गई हैं। आराध्या को लेकर कुछ साल पहले एक ज्योतिषी ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। जिसे सुनने के बाद बच्चन फैमली के साथ पूरा देश हैरान रह गया था।

Aaradhya Bachchan with her Parents Aishwarya and Abhishek