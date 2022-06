'खुद ही खुद को सुपरस्टार बताते हैं', IIFA को लेकर एक्टर ने कही ऐसी बात; यूजर्स बोले - 'वहां फ्लॉप एक्टर्स को...'

इसी बीच IIFA 2022 को लेकर एक्टर और खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले एक्टर कमाल राशिद खान यानी केआरके (KRK) ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने वहां पहुंचे स्टार्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. केआरके के ये ट्वीट्स तेजी से वायरल हो रहे है, जिनपर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'ये #IIFA वो जग है, जहां बॉलीवुड वाले एक दूसरे की जामकर चाटा करते हैं. खुद ही खुदको सुपर स्टार बताया करते हैं. #iifa में एक साल था कि इस अभिनेता के पीछे कौन और सबने कहा की सारी दुनिया, आकाश, पाताल आदि. उसकी औकात इतनी है कि रिव्यू से भी डरता है'.

iifa only had flop actors like sahid..sara..roaming no good actor was there..iifa has lost its credibility long back..— Geeta (@Geeta47511515) June 8, 2022

Iss #iifa ki Itni Aukaat hai, Ki Mahanayak, SRK, Akki, Ajay, Aamir, John, Varun, Ayushman Ismain Gaye hi Nahi. Bas Ek Ghadha Jaisa actor tha, Aur Saara Bollywood Uski Chaat Raha tha. And this is the reason that public doesn’t take these small time actors seriously. — KRK (@kamaalrkhan) June 8, 2022

Aur kuch chapri tiktokers bhi gai the 😂😂😂



Aisi aukaat ho gai hai iifa ki 😂😂😂— ErHitesh (@ErHiteshNavani) June 8, 2022

Dude what is ur problem with Salman ? He has never tweeted or said anything about you. Why are you after him. Arey apne mein mast raho yaar. Kyun kisi ko koste ho roj. Thoda daro upaar waale se. Har samay budhao budhao, aur pata ni kya kya. Be a man— Nighty (@Nighty845768111) June 8, 2022

Only 2 types of actors were there in #IIFA2022!

1) Who got paid like @juniorbachchan!

2) Who are super flop like Budhaoo and Shahid.— KRK (@kamaalrkhan) June 8, 2022

वहीं केआरके के इन सभी ट्वीट्स पर यूजर्स भारी संख्या में अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कुछ यूजर्स का कहना है कि 'तुमको नहीं बुलाया. इसलिए दिक्कत हो रही है', तो कुछ का कहना है कि 'वहां केवल फ्लॉप एक्ट्रेस को बुलाया जाता है'. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने वहां जाने वाले टिकटॉक स्टार्स को भी निशाना बनाया. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि 'इस पर भी आप कोई वीडियो बना कर रिव्यू क्यों नहीं देते'. वहीं कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि 'आपकी फिल्म 'देशद्रोही 2' कब रिलीज होगी?', तो कुछ कह रहे हैं 'अपकी फिल्म के रिव्यू का इंतजार है'.