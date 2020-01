ये फिल्म क्रिटिक नहीं करेगा 'छपाक' का रिव्यू, वजह बताते हुए कहा-कल रात दीपिका ने...

दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' और अजय देवगन की मूवी 'तान्हाजी:द अनसंग वॉरियर' इस शुक्रवार को रिलीज हुई। दीपिका की फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिल्म समीक्षक इसे अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके ने दीपिका की फिल्म ना देखने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वे 'छपाक' का रिव्यू नहीं करेंगे।

Last night I watched interview of #MeghnaGulzar n #DeepikaPaducone n they said that #Chappak is not the film for good business at the box office. Means even they know that it’s only for awards. But I like only box office rewards. Hence I am not going to watch it neither review it