मेरे लिए गोविंदा मामा ने मांगी थी मन्नत, 6 घंटे कंधे पर बैठाकर ले गए थे वैष्णों देवी मंदिर: कृष्णा अभिषेक

मामा भांजे यानी गोविंदा और कृष्णा अभिषेक का झगड़ा काफी पुराना है। अक्सर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आती रही हैं। कृष्णा कई बार अपने और मामा के रिश्ते पर बात करते नजर आए हैं, जिससे लगता है कि वो उन्हें याद करते हैं।

Published: May 12, 2022 11:35:06 am

हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने कॉमेडियन और होस्ट मनीष पॉल के चैट शो में मामा गोविंदा के साथ संबंधों को लेकर बात की इस दौरान वो इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि गोविंदा ने पूरी लाइफ उनके परिवार की बहुत मदद की है।



सबसे पहले कृष्णा अभिषेक ने पिता के कैंसर से निधन पर बात की। कृष्णा अभिषेक ने कहा कि वह समय हम सभी के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। उस समय 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' अपने पीक पर था। मैं नहीं बता सकता कि आखिर मैंने वे छह से आठ महीने कैसे निकाले। मैंने अपने पिता को नहीं बताया था कि उन्हें कैंसर है। मेरे पिता स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्क रहते थे। उन्होंने कभी इससे पहले अस्पताल का मुंह नहीं देखा था।

krushna abhishek says he was born because of his mama govinda