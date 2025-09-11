Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

बरसों बाद साथ दिखे कुमार सानू और मधुश्री, एक-दूसरे के लिए कह दी ऐसी बात, वीडियो वायरल

Kumar Sanu-Madhushree: 90 के दशक के लोकप्रिय गायक कुमार सानू और गायिका मधुश्री एक बार भी साथ आए हैं। दोनों का एक वीडियो भी सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 11, 2025

Kumar Sanu With Madhushree
सालों बाद एक साथ आए कुमार सानू और मधुश्री (सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम)

Kumar Sanu-Madhushree New Song: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक अच्छी खबर सामने आई है।
90 के दशक के मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) एक बार फिर अपने नए रोमांटिक गाने ‘बारिशें तेरी’ के साथ लौटे हैं। यह गाना बुधवार को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। खास बात यह है कि कुमार सानू की जादुई आवाज इस गाने में भी लोगों को उनका दीवाना बना रही है।

कुमार सानू और मधुश्री की फोटो (सोर्स: सिंगर इंस्टाग्राम)

ये भी पढ़ें

सिर्फ 3 शब्द बोलकर कमाए डेढ़ करोड़, उड़ाया गर्दा… वो भी बिना स्क्रीन पर आए
हॉलीवुड
Vin Diesel: I Am Groot

साथ आए कुमार सानू और गायिका मधुश्री

कुमार सानू और गायिका मधुश्री (Kumar Sanu-Madhushree) ने इस गाने को गाया है। इसे बुधवार को एक कार्यक्रम में निर्देशक अनिल शर्मा और ओमा द एक्क ने लॉन्च किया। ‘बारिशें तेरी’ गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यूट्यूब पर लोग कुमार सानू और मधुश्री दोनों की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों सालों बाद एक साथ फिर आए हैं।

रॉयंट म्यूजिक ने इसे प्रोड्यूस किया है और गाने का म्यूजिक रॉबी बादल ने दिया है। इसके बोल आतिफ राशिद ने लिखे हैं। म्यूजिक वीडियो का निर्माण अविनाश बादल ने किया है।

दोनों एक-दूसरे पर क्या बोले?

लॉन्च के मौके पर कुमार सानू ने कहा, “जब मधुश्री ने मुझे फोन पर यह गीत सुनाया, तो मुझे इसकी धुन और बोल तुरंत ही पसंद आ गए। मैं पिछले 30 साल से मधु को जानता हूं, उसकी आवाज में एक अलग ही जादू है। यह गीत बेहद खूबसूरत बना है और सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देगा। बारिश और रोमांस का हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है, और 'बारिशें तेरी' उस अहसास को बखूबी दर्शाता है।”

गायिका मधुश्री ने कहा, “मेरे जीवन में कुछ लोग बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। एआर रहमान और कुमार सानू उनमें प्रमुख हैं। सानू दा ने मुझे प्लेबैक सिंगर बनने की प्रेरणा दी और हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरा पहला एल्बम भी उन्हीं के साथ था और उन्होंने मुझे कई अहम सुझाव दिए। सानू दा के साथ गाना मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं आभारी हूं कि उन्होंने यह गीत गाने के लिए हामी भरी। इस गीत में बोल और धुन, दोनों पर खास ध्यान दिया गया है।”

निर्देशक अनिल शर्मा को भी यह गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने लॉन्च के मौके पर कुमार सानू सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मधुश्री की भी तारीफ की। साथ ही कुमार सानू के साथ फिर से काम करने की इच्छा भी जाहिर की।

ये भी पढ़ें

भूतिया घर में बुरी आत्माएं और कीमत साढ़े 12 करोड़: जानें 189 साल पुराना हॉन्टेड हाउस का खौफनाक सच, बन चुकी हैं कई फिल्में
हॉलीवुड
Real Haunted House

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

11 Sept 2025 05:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बरसों बाद साथ दिखे कुमार सानू और मधुश्री, एक-दूसरे के लिए कह दी ऐसी बात, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.