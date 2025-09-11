बरसों बाद साथ दिखे कुमार सानू और मधुश्री, एक-दूसरे के लिए कह दी ऐसी बात, वीडियो वायरल

गायिका मधुश्री ने कहा, “मेरे जीवन में कुछ लोग बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। एआर रहमान और कुमार सानू उनमें प्रमुख हैं। सानू दा ने मुझे प्लेबैक सिंगर बनने की प्रेरणा दी और हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरा पहला एल्बम भी उन्हीं के साथ था और उन्होंने मुझे कई अहम सुझाव दिए। सानू दा के साथ गाना मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं आभारी हूं कि उन्होंने यह गीत गाने के लिए हामी भरी। इस गीत में बोल और धुन, दोनों पर खास ध्यान दिया गया है।”