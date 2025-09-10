भूतिया घर में बुरी आत्माएं और कीमत साढ़े 12 करोड़: जानें 189 साल पुराना हॉन्टेड हाउस का खौफनाक सच, बन चुकी हैं कई फिल्में

1970 से 1980 के दशक में पेरॉन परिवार यहां रहता था। उनकी बेटी एंड्रिया पेरॉन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया था कि उनके परिवार ने कई अजीबो-गरीब घटनाओं का सामना किया। उन्होंने एक बार अपनी मां को अचानक कुर्सी से उड़कर 20 फीट दूर गिरते देखा। हैरानी की बात यह थी कि उनकी मां को यह घटना याद तक नहीं रही। यह अनुभव बाद में 'द कॉन्ज्यूरिंग' फिल्म की कहानी का आधार बना। पहले इस घर में 14 कमरे थे, लेकिन 2021 में इसका लेआउट बदल दिया गया। अब इसमें सिर्फ 3 बेडरूम और 2 बाथरूम हैं। माना जाता है कि यहां आज भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिस वजह से दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। यहां एक समय में 8 लोग रात बिता सकते हैं और 13 घंटे तक पैरानॉर्मल जांच करने की इजाजत मिलती है।