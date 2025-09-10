Patrika LogoSwitch to English

भूतिया घर में बुरी आत्माएं और कीमत साढ़े 12 करोड़: जानें 189 साल पुराना हॉन्टेड हाउस का खौफनाक सच, बन चुकी हैं कई फिल्में

Haunted House Story: 189 साल पुराना भूतिया घर की नीलामी होने जा रही है। जिसकी कीमत साढ़े 12 करोड़ से ज्यादा है। ‘द कॉन्ज्यूरिंग' की कहानी इसी घर पर आधारित है। यह एक सत्य घटना है।

Sep 10, 2025

The Conjuring House Story: कुछ लोगों का मानना है कि यदि भगवान हैं, तो काली शक्तियां (बुरी आत्माएं) भी हैं। ये आत्माएं अपना स्थान खुद चुनती हैं, अपने किसी खास मकसद के लिए। 1836 में ऐसी ही एक बुरी आत्मा ने एक घर पर अपना बसेरा बना लिया। ये घर आज भी मौजूद है, जो की अब दूसरी बार बिकने जा रहा है। इस घर की कहानी पर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं।

हॉरर फिल्म का असली घर अब होगा नीलाम

Published on:

10 Sept 2025 07:46 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / भूतिया घर में बुरी आत्माएं और कीमत साढ़े 12 करोड़: जानें 189 साल पुराना हॉन्टेड हाउस का खौफनाक सच, बन चुकी हैं कई फिल्में

