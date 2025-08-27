'क्या कॉन्ट्रोवर्सी सुनने आए हो...' गणेश चतुर्थी पर गोविंदा और सुनीता ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता और गोविंदा की तस्वीरों में दोनों के चेहरे पर त्योहार की खुशी साफ झलक रही है। बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने मरून रंग के कपड़ों में ट्विनिंग भी की। सुनीता मरून सिल्क साड़ी पहने और बालों में गजरा लगाए बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं गोविंदा भी मरून कलर का कुर्ता पहने खूब जंच रहे है। उनके बेटे यशवर्धन भी उनके साथ गणपति पूजन करते नजर आए। पैप्स के सामने गोविंदा और सुनीता ने साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाकर ये संदेश दिया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और वे एक साथ खुश हैं।