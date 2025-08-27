'क्या कॉन्ट्रोवर्सी सुनने आए हो...' गणेश चतुर्थी पर गोविंदा और सुनीता ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

Govinda And Sunita Ahuja: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के घर से गणेश चतुर्थी पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। बता दें कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाई, जिससे उनके तलाक की अफवाहों पर विराम लग गया है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुनीता ने शादी के 38 साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी है और क्रूरता जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे ।
गणेश चतुर्थी के खास मौके पर गोविंदा और सुनीता एक साथ नजर आए, जिससे साबित हो गया कि ये सभी खबरें गलत हैं। दोनों ने अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत किया और भव्य मंदिर सजाया। साथ ही उन्होंने पैपराजी को मिठाइयां बांटकर त्योहार मनाया।
बता दें कि एक वीडियो में जब पैपराजी ने सुनीता से तलाक की खबरों के बारे में पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "आप कॉन्ट्रोवर्सी सुनने आए हैं या बप्पा के दर्शन करने?" उन्होंने ये भी कहा कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, जिससे यह साफ हो गया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है।
गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता और गोविंदा की तस्वीरों में दोनों के चेहरे पर त्योहार की खुशी साफ झलक रही है। बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने मरून रंग के कपड़ों में ट्विनिंग भी की। सुनीता मरून सिल्क साड़ी पहने और बालों में गजरा लगाए बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं गोविंदा भी मरून कलर का कुर्ता पहने खूब जंच रहे है। उनके बेटे यशवर्धन भी उनके साथ गणपति पूजन करते नजर आए। पैप्स के सामने गोविंदा और सुनीता ने साथ मिलकर गणेश चतुर्थी मनाकर ये संदेश दिया कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और वे एक साथ खुश हैं।