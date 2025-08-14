‘लागान’ से लेकर ‘रंग दे बसंती’: फिल्मों ने कैसे देशभक्ति की विभिन्न परतों को छुआ?

1944 में प्रभात फिल्म कंपनी की 'चांद' में कहानी भले ही प्रेमकथा थी, लेकिन गीत "वतन से चला है वतन का सिपाही" ने सीधे आजाद हिंद फौज की ओर इशारा किया और दर्शकों में देशभक्ति की भावना जगाई। उस दौर में ग्रामोफोन भारतीय समाज की आवाज़ था। बोलती फिल्मों के बावजूद गीत पहले ग्रामोफोन पर ही रिकॉर्ड होते थे और वहीं से जन-जन तक पहुँचते थे। कई बार ब्रिटिश सेंसर ने फिल्मों पर कैंची चलाई, लेकिन गीत ग्रामोफोन के सहारे लोगों के बीच आजादी के पैगाम की तरह फैलते रहे।

जैसे 'लेफ्टिनेंट' फिल्म (निर्देशक नारी गदी अली) का कोई प्रिंट आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसके गीत "दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ के हम लहराएंगे'आज भी आर्काइव में सुनाई देते हैं और वही पुराना जोश भर देते हैं। यह एक विडंबना थी कि भारत अंग्रेजो की गुलामी झेल रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत ने जापान और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया।