अजय देवगन संग ‘आजाद’ में धमाल मचाने के बाद… राशा थडानी की इस फिल्म में धमाकेदार एंट्री, पोस्टर से मिला तगड़ा हिंट

निर्देशक सौरभ गुप्ता की इस फिल्म में राशा थडानी और अभय वर्मा पहली बार साथ नजर आएंगे। ‘लइकी-लइका’ को एक रोमांटिक-एक्शन ड्रामा के तौर पर देखा जा रहा है। फिल्म की शूटिंग से जुड़े कुछ बिहाइंड द सीन वीडियो और तस्वीरों में दोनों कलाकारों की आपसी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जिसने फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी। बता दें इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली के कुछ रियल इलाकों में की गई है।