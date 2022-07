Sushmita Sen के ट्वीट पर Lalit Modi ने कहा था - 'Reply My SMS', 9 साल से एक्ट्रेस के प्यार में पागल में थे मोदी

इसका सबूत एक ट्वीट के जरिए सामने आया है, जो साल 2013 का है. दोनों की थ्रोबैक फोटो के साथ-साथ कुछ पुराने ट्वीट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं, जिनको देखने के बाद यूजर्स यही कह रहे हैं कि मोदी काफी लंबे समय से ही सुष्मिता को दिल दे बैठे थे और आज उनका सपना पूरा हो चुका है.



उनकी रोमांटिक फोटो के बीच दोनों का एक ट्वीट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी एक्ट्रेस से अपने SMS का रिप्लाई करने को बोलते नजर आ रहे हैं. दरअसल, साल 2013 में ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था, जिस पर सुष्मिता सेन ने रिप्लाई किया था, जिसके बाद मोदी ने रिप्लाई करते हुए लिखा 'मेरे एसएमएस का जवाब दें'.

@thesushmitasen reply my SMS — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 27, 2013

वहीं उनके रिप्लाई पर कई यूजर्स का कमेंट्स देखने को मिल रहा है, जो 2013 के हैं और कुछ अभी के हैं. एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि 'ये सब यही से शुरू हुआ था'. वहीं एक और यूजर लिखता है कि 'उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए'. एक अन्य यूजर ने लिखा कि 'ललित मोदी का कभी हार न मानना काबिले तारीफ है'.इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा 'ये देखकर मैं पागल हो गया हूं'. बता दें कि हाल में ललित मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक्ट्रेस को अपना 'Better Half' बताया था, जिसको बाद में उन्होंने बदल कर 'Better Looking Patner' कर दिया. वहीं कुछ महीने पहले ही सुष्मिता सेन ने मॉडल रोहमन शॉल (Rohman Shawl) से ब्रेकअप भी हुआ है.