इस गाने को सुनकर खूब रोया था असली खूंखार डॉन, गीतकार समीर का खुलासा, बोले- 4 बजे मुझे फोन किया

समीर ने बताया कि वह गाना साल 1991 में आई फिल्म 'साथी' का था। गाने के बोल थे- "जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए... जब ये सोचा तो घबरा गए, हम कहां थे कहां आ गए।" इस गाने को कुमार सानू ने अपनी दर्दभरी आवाज दी थी। फिल्म में भी यह गाना एक ऐसे अपराधी पर फिल्माया गया था जो जुर्म की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है और अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिर्फ पछतावा होता है। समीर ने तो यह गाना फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से लिखा था, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि असल जिंदगी में मौत के साये में जीने वाला एक खूंखार डॉन भी इन शब्दों में अपनी कहनी ढूंढ लेगा।