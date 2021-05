'प्रेम ग्रंथ' के 25 साल पूरे होने पर माधुरी दीक्षित ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित बेशक कुछ समय से फिल्मों से दूर हों लेकिन वह अक्सर पुराने दिनों को याद करती हुईं नज़र आती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'प्रेम ग्रंथ' की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित संग दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर लीड रोल में नज़र आए थे। साथ ही फिल्म में शम्मी कपूर और अनुपम खेर भी मुख्य किरदार निभाते हुए दिखाई दिए थे। माधुरी ने जो तस्वीर शेयर की है। उसे देखने के बाद एक बार फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं।

An iconic film based on a subject ahead of its time 🙏#25YearsOfPremGranth pic.twitter.com/CcUAr2xRHB