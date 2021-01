अभिनेता Mahesh Manjrekar पर लगा व्यक्ति संग मारपीट करने का आरोप, थाने पर दर्ज हुई शिकायत

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर ( Mahesh Manjrekar ) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महेश मांजरेकर ने एक व्यक्ति को थप्पड़ और गाली दी है। व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि जब कार की टक्कर हुई तो एकदम से महेश मांजरेकर हाथापाई करने लगे। व्यक्ति ने पुणे के पुलिस स्टेशन में महेश मांजरेकर के खिलाफ शिकायत की है।

Maharashtra: A non-cognizable offence has been registered at Yavat Police Station in Pune against actor Mahesh Manjrekar for allegedly slapping and abusing a person over an incident of road rage on January 15.