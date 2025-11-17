मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे…महिमा चौधरी का सालों बाद छलका दर्द, बताया डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था…

महिमा चौधरी ने कैंसर पर की बात
Mahima Chaudhry On Cancer: फिल्म परदेस की एक्ट्रेस महिमा चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें यह बीमारी उस समय पता चली थी जब वह रूटीन चेकअप के लिए गई थीं, जबकि उन्हें किसी भी तरह के लक्षण महसूस नहीं हो रहे थे, लेकिन जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स ने अचानक बताया कि आपको कैंसर है। एक्ट्रेस एकदम हैरान रह गई थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें?
महिमा चौधरी ने अपने कैंसर के समय को याद करते हुए बताया, "मुझमें कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए मैंने ब्रेस्ट कैंसर की जांच नहीं करवाई। मैं बस सालाना जांच के लिए जाती थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका आप खुद जल्दी पता नहीं लगा सकते। इसका पता बस टेस्ट के जरिए ही लगाया जा सकता है। इसलिए अगर हर साल महिलाएं रूटीन टेस्ट करवाती रहेंगी, तो उन्हें इसका जल्दी पता नहीं लग पाएगा और फिर वह जल्दी इलाज नहीं करवा पाएंगी।"
52 साल की महिमा चौधरी ने आगे डायग्नोस के बाद भारत में ट्रीटमेंट पर बात की। उन्होंने कहा, "3-4 साल पहले मेरा डायग्नोस हुआ था और तब से लेकर अब तक भारत में कैंसर के इलाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कई जेनेरिक दवाइयां अब बहुत सस्ती हैं। दवा कंपनियों से बेहतर सपोर्ट मिलता है। कैंसर के बारे में जागरूकता भी बढ़ गई है। कैंसर के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे लोगों की कहानियां सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है।'
महिमा चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने लाल रंग की दुल्हन वाली साड़ी पहनी थी। इस दौरान वह अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थीं।
