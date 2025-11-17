मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे…महिमा चौधरी का सालों बाद छलका दर्द, बताया डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था…

Mahima Chaudhry On Cancer: फिल्म परदेस की एक्ट्रेस महिमा चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें यह बीमारी उस समय पता चली थी जब वह रूटीन चेकअप के लिए गई थीं, जबकि उन्हें किसी भी तरह के लक्षण महसूस नहीं हो रहे थे, लेकिन जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स ने अचानक बताया कि आपको कैंसर है। एक्ट्रेस एकदम हैरान रह गई थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें?