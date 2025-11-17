Patrika LogoSwitch to English

Pati Patni Aur Panga Winner: शो जीतने के बाद इस एक्ट्रेस ने कहा- इंजीनियर्स में होता है सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस…

Pati Patni Aur Panga Winner: टीवी का फेमस शो पति पत्नी और पंगा को अपना विनर मिल गया है। इस फेमस जोड़ी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। उन्होंने जीतने के बाद कहा कि इंजीनियर्स को रोमांस करना नहीं आता।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 17, 2025

Rubina Dilaik and Abhinav Shukla win Pati Patni Aur Panga

पति पत्नी और पंगा का विनर बनी ये जोड़ी

Pati Patni Aur Panga Winner: कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' का फिनाले हो चुका है। इसमें कई जोड़ियों ने भाग लिया था और इसी शो के सेट पर ही बालिका वधू में आनंदी बनी अविका गौर की भी शादी हुई थी। इस शो को लोग बेहद पसंद करते थे। अब शो को अपना विजेता मिल गया है।

पहला सीजन जिस कपल ने जीता है वह कोई और नहीं बल्कि रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हैं। जी हां! रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला पति पत्नी और पंगा के पहले सीजन के विनर बने हैं। ट्रॉफी के साथ कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं।

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने विनर (Pati Patni Aur Panga Winner)

रुबीना और अभिनव ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "'पति पत्नी और पंगा के साथ धमाल' हमारे लिए जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका था। कपल के तौर पर हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं, और हमने अपनी कमियों के बारे में बहुत खुलकर बात भी की है और ये शो बहुत ही सुकून देने वाला था।"

रुबीना ने पति अभिनव को कहा नहीं है बिल्कुल रोमांटिक (Rubina Dilaik and Abhinav Shukla win Pati Patni Aur Panga)

रुबीना ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा, "अगर कोई एक चीज है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सफर लोगों को याद दिलाए, तो वो ये है प्यार का मतलब बेदाग होना नहीं है। इसका मतलब है एक-दूसरे को हर चीज से ऊपर चुनना, यहां तक कि उन दिनों में भी जब ये सबसे मुश्किल लगता है।" इस दौरान रुबीना ने मजाक में अपने पति अभिनव पर तंज कसते हुए यह भी कहा, "इंजीनियर्स में सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस होता है।"

बिग बॉस भी जीत चुकी हैं रुबीका दिलैक (Rubina Dilaik Bigg Boss Winner)

यह कपल के लिए दूसरी बड़ी रियलिटी ट्रॉफी है। इससे पहले रुबीना दिलैक ने 'बिग बॉस' की ट्रॉफी भी जीती थी, जिसमें उन्होंने पति अभिनव शुक्ला के साथ एंट्री ली थी। 'बिग बॉस' के दौरान ही कपल ने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि वह एक-दूसरे से तलाक लेने वाले थे, लेकिन शो ने उनके रिश्ते को एक और मौका दिया था।

रुबीना और अभिनव ने शो के होस्ट सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी को उनके प्यार और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। इस सीजन में अविका गौर से लेकर हिना खान जैसे सेलेब्रिटी कपल भी शामिल थे।

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के घर आते ही हेमा मालिनी और ईशा देओल जबरदस्त तैयारी में जुटीं! सामने आई ये वजह
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update wife hema malini daughter esha deol preparation of actor 90th birthday grand celebration

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

17 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Pati Patni Aur Panga Winner: शो जीतने के बाद इस एक्ट्रेस ने कहा- इंजीनियर्स में होता है सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस…

