Pati Patni Aur Panga Winner: शो जीतने के बाद इस एक्ट्रेस ने कहा- इंजीनियर्स में होता है सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस…

रुबीना ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा, "अगर कोई एक चीज है जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सफर लोगों को याद दिलाए, तो वो ये है प्यार का मतलब बेदाग होना नहीं है। इसका मतलब है एक-दूसरे को हर चीज से ऊपर चुनना, यहां तक कि उन दिनों में भी जब ये सबसे मुश्किल लगता है।" इस दौरान रुबीना ने मजाक में अपने पति अभिनव पर तंज कसते हुए यह भी कहा, "इंजीनियर्स में सबसे घटिया क्वालिटी का रोमांस होता है।"