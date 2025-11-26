‘मैं बहुत रोती थी…’ सैयारा फेम अनीत पड्डा ने सक्सेस के प्रेशर पर बयां किया अपना दर्द

अनीत पड्डा ने ग्राजिया इंडिया के साथ दिए एक इंटरव्यू में बताया, 'उनका एक्टिंग के प्रति जुनून बचपन में ही शुरू हो गया था।' इसके बाद उन्होंने बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और काजोल की 'सलाम वेंकी', जो 2022 में आई थी उसमें एक छोटे से रोल से शुरूआत की थी। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट 2024 में Amazon Prime Video के 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' के साथ आया, जिसके बाद अगले साल 2025 में 'सैयारा' वो फिल्म थी जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।