बॉलीवुड

‘मैं बहुत रोती थी…’ सैयारा फेम अनीत पड्डा ने सक्सेस के प्रेशर पर बयां किया अपना दर्द

Saiyaara Fame Aneet Padda: 'सैयारा' फेम अनीत पड्डा ने हाल ही में अपने करियर की सफलता पर खुलकर अपने संघर्षों और इमोशन्स के बारें में बताया कि जब वो अपने फैंस के बनाए गए एडिट्स को देखती थीं, तो वो अक्सर रो पड़ती थीं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 26, 2025

'मैं रोती थी फैंस के बनाए एडिट्स को देखकर...' सैयारा फेम अनीत पड्डा ने सक्सेस के प्रेशर पर बयां किया अपना दर्द

अनीत पड्डा के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Saiyaara Fame Aneet Padda: अहान पांडे और अनीत पड्डा ने 'Saiyaara' फिल्म से इसी साल बॉलीवुड में डेब्यू किया है।किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बजट में बनी ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाएगी। ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

फिल्म 'सैयारा' से मिली सक्सेस ने अनीत पड्डा को ना केवल रातोंरात फेमस कर दिया है, बल्कि उनका कहना है कि इसने उन्हें हर दिन वो करने का मौका दिया है जो उन्हें बेहद पसंद है। ये युवा अभिनेत्री अब इंडस्ट्री में सबसे चर्चित नए चेहरों में से एक हैं और ये अमर कौशिक की अपकमिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आने वाली हैं।

एक्टिंग के प्रति जुनून बचपन

अनीत पड्डा ने ग्राजिया इंडिया के साथ दिए एक इंटरव्यू में बताया, 'उनका एक्टिंग के प्रति जुनून बचपन में ही शुरू हो गया था।' इसके बाद उन्होंने बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और काजोल की 'सलाम वेंकी', जो 2022 में आई थी उसमें एक छोटे से रोल से शुरूआत की थी। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट 2024 में Amazon Prime Video के 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' के साथ आया, जिसके बाद अगले साल 2025 में 'सैयारा' वो फिल्म थी जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।

अनीत पड्डा ने आगे ये भी बताया, 'मैं जब सोशल मीडिया देखती थी तब फैंस के कुछ ऐसे एडिट्स किए हुए वीडियोज सामने आ जाते थे, जिन्हें देख मैं इमोशनल हो जाती थी और कभी-कभी तो रो पड़ती थी, कभी कुछ अच्छा लगता था, तो कभी बहुत ही बुरा। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैसी हूं, वैसी ही रहना चाहती हूं, क्योंकि मेरे लिए ये आजादी है।'

पर्सनल और पब्लिक आर्काइव

इसके बाद अनीत ने अपने करियर की शुरूआती दौर में अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया और कास्टिंग वेबसाइट्स पर रिसर्च करना, लगभग 70 प्रोडक्शन हाउस को रोज कोल्ड-ईमेल करना, और इन सबके बाद आखिरकार उन्हें अपना प्रोजेक्ट मिला। फिल्म 'सैयारा' के साथ सब कुछ बदल गया। साथ ही एक्ट्रेस ने शेयर किया, 'अब मेरी जिंदगी में पर्सनल और पब्लिक आर्काइव दोनों जरूरी है, लोग मेरे उतार-चढ़ाव देखेंगे और जहां फैंस ग्लैमर देखते हैं। उनको वहीं ज्यादा संघर्ष नजर आता है।

बॉलीवुड

मनोरंजन

