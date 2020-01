ऐसे शूट हुए थे तान्हाजी के खतरनाक स्टंट्स, वीडियो में देखें कैसे बनाई गई 300 फीट गहरी खाई

अजय देवगन और काजोल की फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले दिन शानदार ओपनिंग की। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और स्टंट थे। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि ये एक्शन सीन कैसे शूट किए गए।

