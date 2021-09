मलाइका अरोड़ा ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे शर्म से लाल हो जाएंगे अर्जुन कपूर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह अपनी फिटनेस, फैशन सेंस और बोल्डनेस के कारण खूब लाइमलाइट बटोरती हैं। ४७ साल की उम्र में भी वह कई यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं। ऐसे में उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह फैंस के साथ अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर करती रहती हैं। अपनी बोल्ड फोटोज़ के कारण वह चर्चा में आ जाती हैं। हालांकि, इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताती नजर आ रही हैं कि उन्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं।

दरअसल, इन दिनों मलाइका अरोड़ा शो 'इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल' में नजर आ रही हैं। इस शो में उनके साथ मिलिंद सोमन और अनुषा भी बतौर जज के रूप में दिखाई देते हैं। एक एपिसोड में मिलिंद मलाइका से पूछते हैं कि उन्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? इस पर वह कहती हैं, 'मुझे वो लड़के काफी पसंद है जो थोड़े रफ हो। मुझे चिकने लड़के पसंद नहीं हैं। भयानक तरीके का फ्लर्ट हो। मुझे ऐसा लड़का पसंद होगा जो किस अच्‍छा कर सके।' इसके अलावा मलाइका ने बताया कि उन्हें गॉसिप न करने वाले लड़के भी पसंद हैं। मलाइका की इस पसंद को देखते हुए कहा जा सकता है कि अर्जुन कपूर उनकी बातों पर खरे उतरे हैं।

Well, now you know what kinda men Malaika likes 😏😏



