मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल

और फिर, जैसा कि हम जानते हैं, 'मुन्नी बदनाम हुई' गाना सुपरहिट हो गया और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बता दें कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में शादी की थी और 2016 में वे अलग हो गए थे। हालांकि, वे अब भी मिलकर अपने बेटे अरहान खान की परवरिश कर रहे हैं । अभिनव कश्यप के इस खुलासे ने एक बार फिर 'दबंग' और 'मुन्नी बदनाम हुई' गाने को चर्चा में ला दिया है। यह घटना दिखाती है कि बॉलीवुड में भी रूढ़िवादी सोच अभी भी मौजूद है, लेकिन मजबूत और स्वतंत्र महिलाएं अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं।