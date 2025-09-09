Patrika LogoSwitch to English

मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल

Munni Badnaam Hui Song: मलाइका अरोड़ा के मशहूर गाने 'मुन्नी बदनाम हुई' के दौरान, उनके पहनावे को लेकर उनके पति अरबाज खान और जेठ सलमान खान को ऐतराज था। इसके बावजूद मलाइका ने गाने में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी और इसे सुपरहिट बना…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 09, 2025

मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल
सलमान खान, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा (फोटो सोर्स: X)

Malaika Arora: सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'दबंग' को रिलीज हुए 15 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आज भी चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे सबके होश उड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म के मशहूर गाने 'मुन्नी बदनाम हुई' को लेकर सलमान खान और अरबाज खान को काफी आपत्ति थी।

एक्ट्रेस के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज

अभिनव कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया कि अरबाज खान, अपनी पत्नी मलाइका अरोड़ा को आइटम नंबर करते हुए देखने में सहज नहीं थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि मलाइका को आइटम गर्ल कहा जाए। अभिनव ने ये भी कहा कि सलमान खान और अरबाज खान, भले ही बाहर से कूल दिखते हों, लेकिन असल में वे एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से हैं। बता दें कि अभिनव के अनुसार, सलमान खान को मलाइका के कपड़ों पर भी आपत्ति थी। वे चाहते थे कि मलाइका ढंके हुए कपड़े पहनें, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मलाइका यह आइटम सॉन्ग करें।

ये भी पढ़ें

क्रेजी हीरोइन उर्वशी शर्मा के आगे फीका पड़ा तेलुगु हीरो, पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट
बॉलीवुड
क्रेजी हीरोइन के आगे फीका पड़ा तेलुगु हीरो, पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट
'मुन्नी बदनाम हुई' गाना (फोटो सोर्स: X)

बता दें कि मलाइका अरोड़ा एक मजबूत और स्वतंत्र महिला हैं। उन्होंने अपने फैसले खुद लिए। जब उन्हें यह गाना ऑफर किया गया, तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया। मलाइका ने अरबाज खान को मनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगाया, लेकिन आखिरकार वे मान गए। मलाइका ने उनसे कहा कि इसमें कुछ अश्लील नहीं है, बस डांस ही तो है और गाने में सारे अपने ही लोग हैं, फिर डर किस बात का?

सुपरहिट गाना

और फिर, जैसा कि हम जानते हैं, 'मुन्नी बदनाम हुई' गाना सुपरहिट हो गया और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बता दें कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में शादी की थी और 2016 में वे अलग हो गए थे। हालांकि, वे अब भी मिलकर अपने बेटे अरहान खान की परवरिश कर रहे हैं । अभिनव कश्यप के इस खुलासे ने एक बार फिर 'दबंग' और 'मुन्नी बदनाम हुई' गाने को चर्चा में ला दिया है। यह घटना दिखाती है कि बॉलीवुड में भी रूढ़िवादी सोच अभी भी मौजूद है, लेकिन मजबूत और स्वतंत्र महिलाएं अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं।

Entertainment

Published on:

09 Sept 2025 03:45 pm

मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल

