Maniesh Paul ने दी कोरोना की मात, दुआओं के लिए फैंस का किया धन्यवाद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर मनीष पॉल का हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद वह अपने घर में क्वारंटीन हो गए थे। इसकी जानकारी खुद मनीष ने सोशल मीडिया पर दी थी। वह अपनी अपकमिंग फिल्म जुग-जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान वह कोरोना से संक्रमित हो गए थे। लेकिन अब उनका कोविड 19 का टेस्ट निगेटिव आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और सभी प्रशंसकों का उन्होंने शुक्रिया किया है।

मनीष पॉल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। ऑरेंज कलर की हुडी और ग्रीन-ब्लू कलर के जौगर में मनीष का अंदाज देखने लायक है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘मैं वापस लौट आया हूं। टेस्ट निगेटिव आया है। हां। सभी के प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। कृपया मास्क पहनें और सुरक्षित रहें।' उनका यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

बता दें कि महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ में फिल्म जुग-जुग जियो की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान फिल्म के ज्यादातर मेंबर कोरोना से संक्रमित हो गए। नीतू कपूर, वरुण धवन, निर्देशक राज मेहता और मनीष पॉल की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद शूटिंग को रोक दिया गया। हालांकि अब सभी ने कोरोना को मात दे दी है। वरुण, कियारा और नीतू कपूर ने शूटिंग का काम दोबारा शूरू कर दिया है।

