'मर्दानी 2' का ट्रेलर रिलीज, रानी भिड़ेंगी इमरान हाशमी से

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ( Rani Mukherjee ) की आने वाली फिल्म 'मर्दानी 2' ( mardaani 2 ) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वर्ष 2014 में प्रदर्शित फिल्म 'मर्दानी' में रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी राव का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म मर्दानी के सीक्वल 'मर्दानी 2' का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है, जिसमें रानी मुखर्जी लेडी सिंघम वाले अवतार में नजर आ रही हैं।

Rani Mukerji is fiery and ferocious... Trailer of #Mardaani2... Directed by Gopi Puthran... 13 Dec 2019 release... #Mardaani2Trailer: https://t.co/L7l28YsLaw pic.twitter.com/pXAo9YGSrS