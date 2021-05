प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा पर लगे 'फेक' आईडी से वैक्सीन लगवाने के आरोप, एक्ट्रेस ने दी सफाई

मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने हाल ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने की जानकारी शेयर की थी। इसके बाद उन पर नियमों की अवहेलना कर वैक्सीन लगवाने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए मीरा ने अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल आईडी कार्ड उनका नहीं है और उन्होंने आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाई है।

फेक आईडी से वैक्सीन लगवाने के आरोप

दरअसल, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मीरा पर नकली पहचान पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवाने के आरोप लगाए हैं। इन अरोपों में कहा गया है कि मीरा ने खुद को फ्रंटलाइन वर्कर बताकर वैक्सीन लगवाई। इससे जुड़ा उनका एक आईडी कार्ड भी सोशल मीडिया पर नकली के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। बीजेपी नेता निरंजन दावखरे ने इस संबंध में जांच की मांग की थी। ठाणे नगर निगम ने निरंजन के आरोपों की बिना पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट तीन दिन में देने को कहा गया है।

आरोपों पर मीरा की सफाई

मीरा ने अपने पर लगे आरोपों के जवाब में एक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा,'हम सब वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और हम इसके लिए जितना हो सके बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मैंने मेरे जानकारों के माध्यम से एक सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाया। मुझसे आधार कार्ड भेजने को कहा गया। जो आईडी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, वो मेरी नहीं है। मुझे आधार कार्ड के लिए कहा गया था, ये ही आईडी मैंने दी थी। कोई आईडी तब तक वैध नहीं मानी जाती, जब तक कि इस पर आपके साइन न हों। मैंने ये तथाकथित आईडी पहली बार ट्वीटर पर देखी थी। मैं इस तरह की हरकत की निंदा करती हूं और अगर ऐसी काई आईडी बनाई गई है, मैं भी जानना चाहती हूं कि ये कैसे और क्यों बनाई गई।'

My statement on the articles that has been coming out fr my vaccine shot!! pic.twitter.com/wDE70YHsMo