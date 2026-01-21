2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?

Big Budget Bollywood Movies: साल 2025 की दमदार सफलता के बाद अब भारतीय सिनेमा एक ऐतिहासिक 2026 की ओर कदम बढ़ा रहा है। विशेष रूप से मार्च 2026 का महीना फिल्म प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होने वाला है। इस दौरान यश की 'टॉक्सिक' से लेकर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और प्रभास की 'फौजी' जैसी मेगा-बजट फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाले है। तो आइए नजर डालते हैं उन बड़ी फिल्मों पर जो मार्च 2026 में बॉक्स ऑफिस पर सनसनी मचाने को तैयार हैं।