न्यूड फोटोशूट पर मिलिंद सोमन का बेबाक बयान, 26 साल छोटी लड़की से शादी पर बोले- वह परेशान…

Milind Soman On Marriage And Nude Photoshoot: बॉलीवुड के 'आयरन मैन' कहे जाने वाले मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। खासकर उस समय जब उन्होंने खुद से 26 साल छोटी अंकिता कोंवर से शादी की थी तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। उन्हें उनकी शादी को लेकर काफी ट्रोल किया गया था। अब सालों बाद मिलिंद ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है कि उस समय उनकी पत्नी अंकिता इन सभी बातों से कितनी प्रभावित हुई थीं और उनका क्या हाल हुआ था।