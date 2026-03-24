धुरंधर 2 के ‘जमील जमाली’ पर भड़के पाकिस्तानी नेता नबील गबोल, बोले- मेरा किरदार गलत दिखाया…

Pakistani Politician Nabil Gabol Criticises Rakesh Bedi: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2'बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़ ही रही है, लेकिन इसकी आलोचना भी काफी ज्यादा हो रही है। केवल भारत में ही विपक्षी नेता इसे खराब नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में भी इसके किरदारों को लेकर खलबली मची हुई है। फिल्म में दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने 'जमील जमाली' नाम का एक बेहद दिलचस्प किरदार निभाया है। जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि फिल्म अगर 1000 करोड़ी है तो उसमे से 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से है। वहीं, दर्शकों के बीच इस बात की काफी चर्चा काफी समय से चली आ रही है कि आखिर यह किरदार असल जिंदगी में किससे प्रेरित है? अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।