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धुरंधर 2 के ‘जमील जमाली’ पर भड़के पाकिस्तानी नेता नबील गबोल, बोले- मेरा किरदार गलत दिखाया…

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 अपनी तारीफ को लेकर नहीं बल्कि गलत कहानी को लेकर चर्चा में आ गई है। पाकिस्तान के नेता नबील गबोल की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि जमीन जमाली का मेरा किरदार सही नहीं दिखाया गया है। 

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 24, 2026

Pakistani Politician Nabil Gabol on Rakesh Bedi Jameel Jamali role In Dhurandhar 2 Said Main Khush Nahi Hoon

पाकिस्तान के नेता का जमील जमाली पर बड़ा बयान

Pakistani Politician Nabil Gabol Criticises Rakesh Bedi: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2'बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़ ही रही है, लेकिन इसकी आलोचना भी काफी ज्यादा हो रही है। केवल भारत में ही विपक्षी नेता इसे खराब नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान में भी इसके किरदारों को लेकर खलबली मची हुई है। फिल्म में दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने 'जमील जमाली' नाम का एक बेहद दिलचस्प किरदार निभाया है। जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि फिल्म अगर 1000 करोड़ी है तो उसमे से 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से है। वहीं, दर्शकों के बीच इस बात की काफी चर्चा काफी समय से चली आ रही है कि आखिर यह किरदार असल जिंदगी में किससे प्रेरित है? अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

नबील गबोल ने किया जमीन जमाली के किरदार पर खुलासा (Pakistani Politician Nabil Gabol Criticises Rakesh Bedi)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नबील गबोल ने फिल्म के मेकर्स और राकेश बेदी द्वारा निभाए गए अपने 'फिल्मी अवतार' पर तीखे सवाल उठाए हैं। गबोल का कहना है कि फिल्म में उनके व्यक्तित्व और ल्यारी की संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा, "मैं इस रोल से बिल्कुल खुश नहीं हूं। पहली बात तो यह कि लयारी के कल्चर में कोई भी बलूच पंजाबी नहीं बोलता, जैसा फिल्म में दिखाया गया है। मेरा राजनीति करने का अंदाज बड़ा दबंग रहा है, लेकिन मूवी में इसे एक दब्बू और चापलूसी करने वाले किरदार की तरह दिखाया गया है। यह रोल मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता।"

रहमान डकैत को लेकर भी की बात (Pakistani Politician Nabil Gabol On Rehman Dakait)

नबील गबोल ने फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए 'रहमान डकैत' के किरदार पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि वह रहमान को बहुत करीब से जानते थे। गबोल के मुताबिक, "जब तक रहमान जिंदा था, तब तक कोई गैंगवार नहीं थी। हम पूरी रात साथ बैठकर बातें करते थे। रहमान ने अमन कमेटी बनाई थी ताकि इलाके में शांति रहे, लेकिन उसके जाने के बाद जो लोग आए, उन्होंने सब खराब कर दिया और इसे 'गैंगवॉर' का नाम दे दिया।" उनके इस बयान ने फिल्म की कहानी और असल जिंदगी के तथ्यों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।

भारत में चारों तरफ हो रही धुरंधर 2 की तारीफ (Dhurandhar 2 Blockbuster In India)

भले ही पाकिस्तान में फिल्म को लेकर विवाद हो, लेकिन भारत में पूरी फिल्म इंडस्ट्री 'धुरंधर 2' के मुरीद हो गई है। आलिया भट्ट, एसएस राजामौली, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े सितारों ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन जैसे युवा सितारों ने भी आदित्य धर के निर्देशन और किरदारों की बुनावट को बेमिसाल बताया है।

राकेश बेदी ने जमील जमाली के किरदार में फूंकी जान

राकेश बेदी ने अपनी अदाकारी से 'जमील जमाली' के किरदार में जो जान फूंकी है, उसकी चर्चा हर तरफ है। हालांकि नबील गबोल की नाराजगी यह साफ करती है कि जब भी किसी जीवित व्यक्ति से प्रेरित होकर कोई किरदार परदे पर उतारा जाता है, तो विवादों का जुड़ना लाजमी है।

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Published on:

24 Mar 2026 10:04 am

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