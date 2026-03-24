‘धुरंधर 2’ है प्रोपेगेंडा फिल्म… राम गोपाल वर्मा का आलोचनाओं पर फूटा गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी

Ram Gopal Varma On Dhurandhar 2: निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (धुरंधर: द रिवेंज) बॉक्स ऑफिस पर तो तूफान मचा ही रही है, लेकिन इसके कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस अब और भी तेज हो गई है। जहां सोशल मीडिया पर इस फिल्म को एक त्योहार की तरह लोग देख रहे हैं वहीं, फिल्म में नोटबंदी, आतंकवाद और मौजूदा सरकार से जुड़ी घटनाओं के सीन को लेकर एक बड़ा ग्रुप इसे 'प्रोपेगेंडा' करार दे रहा है। जो धीरे-धीरे एक विवाद का रूप ले रहा है। ऐसे में फिल्म जगत के दिग्गज निर्देशक राम गोपाल वर्मा (RGV) ने अपनी बेबाक राय रखी है और फिल्म के आलोचकों पर गुस्सा उतारा है।