शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की बिकिनी में तस्वीरें हुईं वायरल, गोवा वेकेशन में ढाया कहर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इन दिनों वह शाहिद कपूर के साथ गोवा में वेकेशन मना रही हैं। ऐसे में अब उनकी कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

दरअसल, गोवा (Goa) पहुंचने के बाद मीरा ने अपने रूम और पूल की फोटो शेयर की थी। उसके बाद अब उनकी बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Mira Rajput Instagram) से शेयर किया है। जिसमें वह बिकिनी में नजर आ रही हैं। ब्लैक बिकिनी के साथ उन्होंने ऊपर फ्लोरल प्रिंट श्रग पहन रखा है। इस लुक में मीरा काफी ग्लैमरस लग रही हैं। उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

इसके अलावा भी मीरा ने अपनी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। जिसमें वह ब्लैक और पिंक कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के साथ मीरा ने कैप्शन में लिखा, ''आप मुझे जैस्मिन बुला सकते हैं।'' उनकी इस तस्वीर पर अबतक लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

बात करें शाहिद कपूर की तो हाल ही में उनकी फिल्म 'जर्सी' की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है। शाहिद कपूर ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वह क्रिकेटर के लुक में नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में बताया कि उनकी फिल्म जर्सी 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म में शाहिद कपूर के अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर लीड रोल में हैं।

JERSEY releasing in theatres this DIWALI 5th November 2021. The triumph of the human spirit. A journey I am so very proud of. This ones for the TEAM .... @mrunal0801 @gowtam19 @GeethaArts@theamangill @SVC_official @SitharaEnts pic.twitter.com/WvDz7llMpv