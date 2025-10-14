सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांगती थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, गंदे खाने की वजह से हुई थी सड़क पर दर्दनाक मौत

मायानगरी मुंबई की चकाचौंध में हर कोई खो जाना चाहता है। लोग यहां बड़े-बड़े सपने लेकर तो आते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही के हाथ लगती है। बावजूद मिस मिन्नी के, सड़क पर भीख मांगने वाली एक लड़की की। रोज की तरह वो सिग्नल पर खड़े होकर लोगों के सामने कटोरा लेकर जाती और कुछ पैसे या खाने को मांगती। एक दिन उसका सामना फेमस डायरेक्टर इंदर कुमार से हो गया। उन्हें अपनी फिल्म 'दिल' के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी, जो खूबसूरत ना हो और चेहरे पर कॉमेडी भी झलकती हो। बस फिर क्या था, इंदर ने उसे पहले एक्टिंग सिखाई और फिर 'दिल' फिल्म में कास्ट किया। हालांकि बाकी लोगों ने इस बात पर एतराज जताया था, लेकिन इंदर कुमार ने किसी की नहीं सुनी।