सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांगती थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, गंदे खाने की वजह से हुई थी सड़क पर दर्दनाक मौत

सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांगती थी बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, गंदे खाने की वजह से हुई थी सड़क पर दर्दनाक मौत

Bollywood Kissa: सड़क पर भीख मांगने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। निर्देशक इंदर कुमार ने उनका साथ तो दिया लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 14, 2025

Miss Minnie's story

एक्ट्रेस मिस मिन्नी की प्रतीकात्मक फोटो। सर्कल में एक्ट्रेस की फोटो (सोर्स: IMDb)

Bollywood Real Story: किस्मत में जब घुटघुट के मरना लिखा होता है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी ही कहानी है, एक बॉलीवुड की साइड एक्ट्रेस की। किस्मत ने उसे मौका तो दिया लेकिन फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जहां से वो उठी थी। जी हां, सड़क के सिग्नल पर भीख मांगने वाली लड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस तो बन गई। लेकिन उसकी मौत भी उसी सड़क पर भीख मंगाते हुए हुई।

कौन है ये एक्ट्रेस?

मायानगरी मुंबई की चकाचौंध में हर कोई खो जाना चाहता है। लोग यहां बड़े-बड़े सपने लेकर तो आते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही के हाथ लगती है। बावजूद मिस मिन्नी के, सड़क पर भीख मांगने वाली एक लड़की की। रोज की तरह वो सिग्नल पर खड़े होकर लोगों के सामने कटोरा लेकर जाती और कुछ पैसे या खाने को मांगती। एक दिन उसका सामना फेमस डायरेक्टर इंदर कुमार से हो गया। उन्हें अपनी फिल्म 'दिल' के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी, जो खूबसूरत ना हो और चेहरे पर कॉमेडी भी झलकती हो। बस फिर क्या था, इंदर ने उसे पहले एक्टिंग सिखाई और फिर 'दिल' फिल्म में कास्ट किया। हालांकि बाकी लोगों ने इस बात पर एतराज जताया था, लेकिन इंदर कुमार ने किसी की नहीं सुनी।

दिल फिल्म का एक सीन तो आप सभी को याद ही होगा, जब बॉक्सिंग मुकाबले में आदिल ईरानी हार जाते हैं, तो पेनल्टी के रूप में मिस मिन्नी उन्हें ‘किस’ करती हैं। उसी सीन की वजह से उनका नाम मिस मिन्नी पड़ा।

आदिल ईरानी ने बताई सच्चाई

मिस मिन्नी का वजन काफी ज्यादा था, रंग बहुत डार्क था, नैन नक्श भी खास नहीं थे, लेकिन इसी रूप की वजह से उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। एक इंटरव्यू में आदिल ईरानी ने बताया उनके मुंह से बहुत बदबू आती थी। वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं थीं। हालांकि उन्होंने 'दिलजले', 'बेटा' और 'मेला' जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया।

दर्दनाक मौत का सच

कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मिस मिन्नी शुरू से ही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं। पर्दे पर सक्सेस पाने के बाद भी उनके आखिरी दिन भीख मांगते हुए गुजरे। बताया जाता है कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ शादी की लेकिन फिर वह सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मिन्नी फिल्में करने के बाद वह वापस भीख मांगने लगी और उनकी मौत भी सड़क से उठाए गंदे खाने की वजह से हुई थी।

