Mithun Chakraborty: वो अभिनेता जिसने एक साथ 41 फिल्में कर रचा था इतिहास, मगर रिवॉर्ड के बदले मिला नोटिस

Mithun Chakraborty: 80 के दशक में डिस्को डांसर बनकर सबके दिलों पर राज करने वाले मिथुन दा का तो नाम ही काफी है। मिथुन चक्रवर्ती पहले अभिनेता हैं जिनकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। कोई शक...! इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में मृणाल सेन की आर्ट फिल्म ‘मृगया’ से की थी, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था।
मिथुन दा ने कई फिल्में कीं मगर उन्हें फिल्में न करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस वाकये को उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने हाल ही में RVCJ मूवीज को दिए इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने कहा, 'उस समय फिल्में अक्सर स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा बनाई जाती थीं और फिल्म बनाना बहुत आसान था।
Namashi Chakraborty ने आगे बताया, उनके पापा और अन्य स्टार्स को 1993 में CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) से एक नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें 40 से ज्यादा फिल्में न करने के लिए कहा गया था उस समय मिथुन 41 फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनमें से 35 में वो लीड एक्टर थे। मिथुन के साथ-साथ गोविंदा और राहुल रॉय को भी ऐसे नोटिस मिले थे। गोविंदा 1990 के दशक के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे जबकि राहुल रॉय 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ के हिट होने की वजह से एक स्टार बन चुके थे।
उन्होंने बताया, ये वो दौर था जब हीरो के पास बहुत कम खाली समय होता था। आज के हीरो के पास बहुत खाली समय होता है उस दौर में ऐसा नहीं था, कोई भी किसी से कॉन्टेक्ट करके फिल्म बना सकता था। अब, इंडस्ट्री में एजेंसियां आ गई हैं जो अपने स्टार चुनती हैं। मगर उन दिनों सभी एक्टर्स को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी थी।
उन्होंने बताया, ‘मेरे पिता फिल्मों में इतने व्यस्त थे कि 10 साल की उम्र तक मैं उनको जान ही नहीं पाया था क्योंकि पापा बहुत कम ही घर पर होते थे। मैं इन आंकड़ों से हैरान नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ बहुत कम समय बिताया था। वो सुबह जल्दी शूटिंग के लिए निकल जाते थे और जब तक लौटते, मैं सो चुका होता था। इसलिए, मुझे असल में पता ही नहीं था कि वो कौन हैं। मैंने उन्हें कई सालों तक बिना ब्रेक लिए काम करते देखा है और वो आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं।‘
आपको बता दें, साल 2024 में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था। फिल्मी करियर की बात करें तो, मिथुन ने 249 फिल्मों में मेन लीड के तौर पर काम किया था और 1989 में उनकी 19 फिल्में रिलीज हुई थीं। इतना ही नहीं, मिथुन के नाम एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करने का ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड’ भी है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 'The Bengal Files' में नजर आये थे।