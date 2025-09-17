Mithun Chakraborty: वो अभिनेता जिसने एक साथ 41 फिल्में कर रचा था इतिहास, मगर रिवॉर्ड के बदले मिला नोटिस

उन्होंने बताया, ‘मेरे पिता फिल्मों में इतने व्यस्त थे कि 10 साल की उम्र तक मैं उनको जान ही नहीं पाया था क्योंकि पापा बहुत कम ही घर पर होते थे। मैं इन आंकड़ों से हैरान नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ बहुत कम समय बिताया था। वो सुबह जल्दी शूटिंग के लिए निकल जाते थे और जब तक लौटते, मैं सो चुका होता था। इसलिए, मुझे असल में पता ही नहीं था कि वो कौन हैं। मैंने उन्हें कई सालों तक बिना ब्रेक लिए काम करते देखा है और वो आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं।‘