मोनालिसा को लेकर पिता का बड़ा खुलासा, बोले- मां से हो रही थी बात, फिर अचानक फरमान ने…

Monalisa Father Big Revealed: महाकुंभ के दौरान रातों-रात सोशल मीडिया सनसनी बनी 'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने उस समय हर किसी को चौंका दिया जब उनकी शादी की खबर आई। उन्होंने मुस्लिम फरमान संग भागकर केरल के मंदिर में सात जीने और मरने की कसम खाई। जैसे ही उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आईं हर कोई हैरान रह गया। लोग इस शादी को लव जिहाद कहने लगे। जिसके बाद उनके माता-पिता ने भी इस शादी पर एतराज जताया और मोनालिसा को नाबालिग कहा। वहीं, जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को काम दे रहे थे उन्होंने भी मोनालिसा के पति फरमान को लेकर कहा था कि ऐसे लोग लड़कियों को बाहर बेचते हैं। इन विवादों के बीच मोनालिसा ने अपनी और फरमान की जान को खतरा बताया था। अब ऐसे में उनके पिता ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है और एक राज भी खोला है।