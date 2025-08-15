19 अगस्त को होगा खुलासा, नवाजुद्दीन की आवाज में आ रहा है सबसे खूंखार विलन ‘थामा’

बता दें कि इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म किक के बाद नवाजुद्दीन भाई की आइकॉनिक आवाज।' तो दूसरे ने कहा, 'इस 42 सेकंड के क्लिप ने मुझे बता दिया है कि ये फिल्म देखनी ही है।' साथ ही कई अन्य ने फिल्म को 'फायर' बताया है। अब देखना ये है कि 'थामा' दर्शकों को कितना डराने और हंसाने में कामयाब होती है।