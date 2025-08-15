Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

19 अगस्त को होगा खुलासा, नवाजुद्दीन की आवाज में आ रहा है सबसे खूंखार विलन ‘थामा’

Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड में तहलका मचाने आ रहा है सबसे खूंखार विलन 'थामा', जिसकी रहस्यमयी दुनिया का खुलासा 19 अगस्त को होगा, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार आवाज के साथ…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 15, 2025

19 अगस्त को होगा खुलासा, नवाजुद्दीन की आवाज में आ रहा है सबसे खूंखार विलन 'थामा'
सबसे खूंखार विलन 'थामा' (फोटो सोर्स: X)

Nawazuddin Siddiqui: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है। बता दें कि आज मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्प्स जारी किया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनाई दे रही है।

नवाजुद्दीन की आवाज में थामा

दरअसल वीडियो में नवाजुद्दीन पूछते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है, और फिर "स्त्री", "भेड़िया" और "मुंज्या" का जिक्र करते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि इन सबसे भी खतरनाक और पावरफुल एक और है 'थामा'। मैडॉक फिल्म्स ने 'थामा' को अपनी सबसे डरावनी और खतरनाक हॉरर फिल्म बताया है। उनका कहना है कि 'थामा' सरकटे, भेड़िया और मुंज्या से भी कहीं ज्यादा खूंखार है।

ये भी पढ़ें

Independence Day 2025: देशभक्ति के रंग में डूबे सितारे, अनोखे अंदाज में दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाए
समाचार
Independence Day 2025: देशभक्ति के रंग में डूबे सितारे, अनोखे अंदाज में दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं


इसके फर्स्ट लुक के साथ कुछ दमदार डायलॉग भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी बड़ा करने वाली है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में लिखा आता है कि 19 अगस्त को 'थामा' की दुनिया का पता चलेगा। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि 19 अगस्त को फिल्म का टीजर रिलीज किया जा सकता है।

वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए

बता दें कि इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म किक के बाद नवाजुद्दीन भाई की आइकॉनिक आवाज।' तो दूसरे ने कहा, 'इस 42 सेकंड के क्लिप ने मुझे बता दिया है कि ये फिल्म देखनी ही है।' साथ ही कई अन्य ने फिल्म को 'फायर' बताया है। अब देखना ये है कि 'थामा' दर्शकों को कितना डराने और हंसाने में कामयाब होती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 19 अगस्त को होगा खुलासा, नवाजुद्दीन की आवाज में आ रहा है सबसे खूंखार विलन ‘थामा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.