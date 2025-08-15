19 अगस्त को होगा खुलासा, नवाजुद्दीन की आवाज में आ रहा है सबसे खूंखार विलन ‘थामा’

Nawazuddin Siddiqui: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है। बता दें कि आज मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्प्स जारी किया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनाई दे रही है।
दरअसल वीडियो में नवाजुद्दीन पूछते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है, और फिर "स्त्री", "भेड़िया" और "मुंज्या" का जिक्र करते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि इन सबसे भी खतरनाक और पावरफुल एक और है 'थामा'। मैडॉक फिल्म्स ने 'थामा' को अपनी सबसे डरावनी और खतरनाक हॉरर फिल्म बताया है। उनका कहना है कि 'थामा' सरकटे, भेड़िया और मुंज्या से भी कहीं ज्यादा खूंखार है।
इसके फर्स्ट लुक के साथ कुछ दमदार डायलॉग भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी बड़ा करने वाली है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में लिखा आता है कि 19 अगस्त को 'थामा' की दुनिया का पता चलेगा। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि 19 अगस्त को फिल्म का टीजर रिलीज किया जा सकता है।
बता दें कि इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म किक के बाद नवाजुद्दीन भाई की आइकॉनिक आवाज।' तो दूसरे ने कहा, 'इस 42 सेकंड के क्लिप ने मुझे बता दिया है कि ये फिल्म देखनी ही है।' साथ ही कई अन्य ने फिल्म को 'फायर' बताया है। अब देखना ये है कि 'थामा' दर्शकों को कितना डराने और हंसाने में कामयाब होती है।