मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने

'स्क्रीन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मौनी रॉय के बादशाह रेस्टोरेंट की कुछ फेमस खाने की कीमतें सामने आई हैं। मेन्यू में ज्यादातर आइटम्स की कीमत 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच है। वहीं, शाही टुकड़ा और गुलाब जामुन की कीमत 410 रुपये बताई जा रही है। रेस्टोरेंट में एवोकाडो भेल भी मिलती है, जिसकी कीमत 400 रुपये है और रोटी की कीमत 100 रुपये रखी गई है। कांदा भजिया की कीमत 355 रुपये है और झींगा से जुड़े डिशेज लगभग 795 रुपये में मिलते हैं।