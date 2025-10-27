मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने

मौनी रॉय के रेस्टोंरेंट का मेन्यू आया सामने
Mouni Roy Restaurant: 'नागिन' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से सीधे बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका कोई वीडियो नहीं बल्कि उनके रेस्टोरेंट का मेन्यू वायरल हो रहा है। उनके रेस्टोरेंट का नाम जितना अलग और शानदार है उतना ही अलग उसका मेन्यू भी है। 400 रुपये के पार गुलाब जामुन है तो वहीं 100 रुपये की एक रोटी मिलती है।
मौनी रॉय को जितना शोक एक्टिंग का है उतना ही उन्हें खाना-पीना और घूमने-फिरना भी पसंद है। उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसका नाम एक्ट्रेस ने 'बदमाश' रखा है। उनका रेस्टोरेंट भारतीय खानपान के साथ असली बॉलीवुड माहौल भी देता है। रेस्तरां की दीवारों, छतों और यहां तक कि लाइट्स को भी हरे-भरे पौधे और पत्तियां से सजाया गया है, जो 'बदमाश' को और भी आकर्षक बना रहा है।
'स्क्रीन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मौनी रॉय के बादशाह रेस्टोरेंट की कुछ फेमस खाने की कीमतें सामने आई हैं। मेन्यू में ज्यादातर आइटम्स की कीमत 300 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच है। वहीं, शाही टुकड़ा और गुलाब जामुन की कीमत 410 रुपये बताई जा रही है। रेस्टोरेंट में एवोकाडो भेल भी मिलती है, जिसकी कीमत 400 रुपये है और रोटी की कीमत 100 रुपये रखी गई है। कांदा भजिया की कीमत 355 रुपये है और झींगा से जुड़े डिशेज लगभग 795 रुपये में मिलते हैं।
मौनी रॉय ने इंडियन रिटेलर.कॉम को बताया, 'मुझे एवोकाडो और झालमुरी बहुत पसंद है, इसलिए हमने एवोकाडो भेल बनाई है और भेल 400 रुपये की है और रोटी की कीमत 100 रुपये रखी गई है।
मौनी के 'बदमाश' रेस्तरां में मसाला पीनट, मसाला पापड़, क्रिस्पी कॉर्न और सेव पुरी की कीमत 295 रुपये है। ब्रेड्स में तंदूरी रोटी 105 रुपये, नान 115 रुपये और अमृतसरी कुलचा 145 रुपये की कीमत में उपलब्ध हैं। आखिरकार जिसका इंतजार था वो भी मौनी रॉय ने बता दिया। एक्ट्रेस मे क्यों ये रेस्टोरेंट खोला उसके पीछे की वजह बताई है।
मौनी रॉय ने कहा, "मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। जब भी मैं काम के लिए कहीं भी आती-जाती हूं हर जगह भारतीय रेस्टोरेंट ही ढूंढती हूं। यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे सच में लगता है कि हमारे पास अच्छे भारतीय रेस्टोरेंट्स की कमी है, खासकर बेंगलुरु और मुंबई में, इसलिए 'बदमाश' जैसा कुछ होना एक शानदार मौका था।"
मौनी रॉय ने आगे कहा, "जब भी मैं कहीं जाती थी, हमेशा ही एक कैफे में अपनी किताब, कॉफी और क्रॉयसेंट के साथ बैठती थी। उसी से मुझे अपना कैफे खोलने का आइडिया आया लेकिन मेरे पति और उनके सबसे अच्छे दोस्तों के कारण मुझे रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला तो मैंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया।"
फिल्मों की बात करें, तो मौनी को आखिरी बार 'सलाकार' में देखा गया था। इससे पहले, वह अयान मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा' (2022) में भी नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ उन्होंने विलेन जुनून का किरदार निभाया था।
