सरकार के खिलाफ जनता का उग्र विरोध, जब बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया Mass Protest

2017 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने किया है। इसकी कहानी 1975-77 की इमरजेंसी (Emergency) के दौर पर आधारित है, जब इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था। मूवी में मास प्रोटेस्ट को जनता की आवाज दबाने के खिलाफ उठे आंदोलनों के रूप में दिखाया गया है। विरोध प्रदर्शन (Protests) को सरकार की नीतियों और सेंसरशिप के खिलाफ जनता के संघर्ष के रूप में फिल्माया गया है। फिल्म में खास तौर से दिखाया गया है कि किस तरह इमरजेंसी में आम लोगों की आजादी छीनी गई और कैसे कुछ लोगों ने विरोध कर जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई।