मृणाल ठाकुर का U-टर्न, बिपाशा बसु पर ‘मर्दाना’ कमेंट के लिए मांगी माफी

मामला बढ़ता देख मृणाल ठाकुर ने आखिरकार अपनी गलती मान ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बिपाशा बसु और अपने फैंस से माफी मांगी है। मृणाल ने कहा कि वो उस समय बहुत छोटी थीं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके शब्दों का कितना असर होता है। इसके साथ ही अपनी इंस्टा स्टोरी पर मृणाल ने लिखा, "19 साल की उम्र में मैंने बहुत-सी बेवकूफी भरी बातें कीं। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आया कि मेरी आवाज का कितना वजन होगा और मजाक में भी कहे गए शब्द कितने चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी का बॉडी शेमिंग करने का नहीं था।"