मृणाल ठाकुर का U-टर्न, बिपाशा बसु पर ‘मर्दाना’ कमेंट के लिए मांगी माफी

Mrunal Thakur: विवादों में घिरी मृणाल ठाकुर ने यू-टर्न लेते हुए बिपाशा बसु पर की गई अपनी 'मर्दाना' वाली कमेंट के लिए माफी मांगी और कहा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 15, 2025

मृणाल ठाकुर एक पुराने वीडियो के वायरल

Mrunal Thakur: अभिनेत्री मृणाल ठाकुर एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद मुश्किल में फंस गई हैं। इस वीडियो में उन्हें बिपाशा बसु के शरीर पर टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मृणाल की इस हरकत की जमकर आलोचना की।

मृणाल ठाकुर का U-टर्न

मामला बढ़ता देख मृणाल ठाकुर ने आखिरकार अपनी गलती मान ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बिपाशा बसु और अपने फैंस से माफी मांगी है। मृणाल ने कहा कि वो उस समय बहुत छोटी थीं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके शब्दों का कितना असर होता है। इसके साथ ही अपनी इंस्टा स्टोरी पर मृणाल ने लिखा, "19 साल की उम्र में मैंने बहुत-सी बेवकूफी भरी बातें कीं। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आया कि मेरी आवाज का कितना वजन होगा और मजाक में भी कहे गए शब्द कितने चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं। मेरा इरादा कभी भी किसी का बॉडी शेमिंग करने का नहीं था।"

मजाकिया बातचीत थी वो

मृणाल ने आगे लिखा, "ये एक इंटरव्यू में मजाकिया बातचीत थी जो बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन मैं समझती हूं कि ये कैसे सामने आया और मैं सच में चाहती हूं कि मैंने अपने शब्दों को अलग तरीके से चुना होता। समय के साथ, मैंने ये समझा है कि सुंदरता हर रूप में आती है, और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अब सच में महत्व देती हूं।" ये वायरल वीडियो उस वक्त का है जब मृणाल 'कुमकुम भाग्य' सीरियल में काम कर रही थीं। वीडियो में उनके साथ उनके को-स्टार अर्जित तनेजा भी दिखाई दे रहे हैं।

Published on:

15 Aug 2025 11:14 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मृणाल ठाकुर का U-टर्न, बिपाशा बसु पर 'मर्दाना' कमेंट के लिए मांगी माफी

