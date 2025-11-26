‘मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है…’ जब ईशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान

Esha Deol And Sunny Deol (सोर्स: X)
Esha Deol And Sunny Deol: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने बीते सोमवार 24 नवंबर को अंतिम सांसे ली। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है। पंजाब के लुधियाना जिले के एक साधारण परिवार से निकले धर्मेंद्र ने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर एक बेमिसाल विरासत छोड़ी है। बता दें, उनके निधन के बाद, उनकी प्राइवेट लाइफ और खासकर उनके बच्चों के बीच के रिश्ते एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं।
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही प्रकाश कौर से शादी की थी, जिनसे उन्हें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल चार बच्चे हुए। इसके बाद, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए और प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। इस शादी से उन्हें ईशा देओल और अहाना देओल 2 बेटियां हुईं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के 6 बच्चों में से सनी, बॉबी और ईशा ने उनके नक्शेकदम पर चलते हुए बॉलीवुड में कदम रखा और पिछले कई सालों से ईशा और अहाना का अपने सौतेले भाइयों, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ बॉन्ड हमेशा चर्चा में रहा है।
ईशा ने थ्रोबैक में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को उनके परिवार के डायनामिक्स में कितनी दिलचस्पी है। अपने सौतेले भाइयों की तारीफ करते हुए ईशा ने कहा था, "मुझे दुनिया को अपने और अपने सौतेले भाइयों के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया हमारे रिश्तों के बारे में एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट बनाती आई है। लेकिन देओल परिवार के लोग अपने रिश्तों को दिखाना नहीं चाहते। सनी भैया बहुत इनोवेटिव हैं और दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ एक पिता जैसा बर्ताव करती हूं। बॉबी भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़े रिजर्व्ड हैं।"
इसके साथ ही, ईशा ने अपने सौतेले भाई सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' की अपने घर पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट करके सभी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया था, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थीं।
इतना ही नहीं, हेमा ने अपने इंटरव्यू में अपनी बेटियों ईशा और अहाना देओल और धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी देओल के बीच के संबंधों पर भी बात की और अपनी खुशी जाहिर करते हुए हेमा ने दोनों परिवारों के बीच के मौजूदा डायनामिक्स पर रोशनी डाली और कहा था, "मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। कई बार वे घर आते रहते हैं और सब कुछ होता है लेकिन हम इसे कहीं भी पब्लिश नहीं करते हैं, हम उस टाइप के नहीं हैं जो तस्वीरें लेते हैं और तुरंत इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, ये काम हम नहीं करते हैं।"
अब धर्मेंद्र के निधन के बाद ये साफ हो गया है कि उनका परिवार भले ही पब्लिक में कम दिखता हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर बेहद मजबूत और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है।
