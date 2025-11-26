‘मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है…’ जब ईशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान

ईशा ने थ्रोबैक में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को उनके परिवार के डायनामिक्स में कितनी दिलचस्पी है। अपने सौतेले भाइयों की तारीफ करते हुए ईशा ने कहा था, "मुझे दुनिया को अपने और अपने सौतेले भाइयों के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया हमारे रिश्तों के बारे में एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट बनाती आई है। लेकिन देओल परिवार के लोग अपने रिश्तों को दिखाना नहीं चाहते। सनी भैया बहुत इनोवेटिव हैं और दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ एक पिता जैसा बर्ताव करती हूं। बॉबी भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़े रिजर्व्ड हैं।"