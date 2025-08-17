Patrika LogoSwitch to English

Mukesh Khanna ने Ranveer Singh पर दिया विवादित बयान, कहा- ये नशेड़ी और शक्‍त‍िमान…

Mukesh Khanna Gave a Controversial Statement On: मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अभिनेता को 'नशेड़ी' बताते हुए कहा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 17, 2025

Mukesh Khanna ने Ranveer Singh पर दिया विवादित बयान, कहा- ये नशेड़ी और शक्‍त‍िमान...
मुकेश खन्ना और रणवीर सिंह( फोटो सोर्स: X)

Mukesh Khanna: 90 के दशक के बच्चों के पसंदीदा सुपरहीरो 'शक्तिमान' को कौन भूल सकता है? मुकेश खन्ना, जिन्होंने इस किरदार को निभाया, आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लंबे समय से 'शक्तिमान' को फिल्म के रूप में लाने की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शक्तिमान का किरदार कौन निभाएगा? बता दें कि सोशल मीडिया पर जब रणवीर सिंह के नाम की चर्चा हुई, तो मुकेश खन्ना ने साफ कह दिया कि वे रणवीर सिंह को कभी भी 'शक्तिमान' के किरदार के लिए नहीं चुनेंगे।

Mukesh Khanna ने Ranveer Singh पर दिया विवादित बयान

मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फैंस भी उनसे यही कह रहे हैं कि वे रणवीर को इस रोल में कास्ट न करें। उन्होंने कहा कि उन्हें रणवीर सिंह की एनर्जी और टैलेंट से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे उन्हें 'शक्तिमान' के रोल में नहीं देखते। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने कहा, "आप मेरा मन नहीं बदल सकते। आपको रणवीर सिंह पसंद हैं, और मुझे भी।
हम तीन घंटे बैठकर बातें कर चुके हैं और वो बहुत ऊर्जावान अभिनेता हैं। लेकिन मैंने उनके मुंह पर साफ कह दिया था कि आप तमराज किलविश का किरदार निभा सकते हैं। लेकिन 'शक्तिमान' का नहीं।"

रणवीर सिंह के चेहरे पर एक शरारती भाव

इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने आगे कहा, "रणवीर सिंह के चेहरे पर एक शरारती भाव है। ऐसे एक्टर को अगर आप शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए कहेंगे, तो आपको मजा आ सकता है क्योंकि वो आपको नचाता है, लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए आपको किसी मैच्योर इंसान की जरूरत है।"
इस पर मुकेश खन्ना का मानना है कि एक एक्टर का असल जीवन उसके पर्दे के किरदार को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, "कई लोग मुझे रणवीर सिंह के लिए बोलते हैं कि अरे साहब ये नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाना, हमारे बचपन की यादें खत्म हो जाएंगी।" दरअसल मुकेश खन्ना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये है कि 'शक्तिमान' के किरदार के लिए किस एक्टर को चुना जाता है।

17 Aug 2025 02:40 pm

