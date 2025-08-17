इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने आगे कहा, "रणवीर सिंह के चेहरे पर एक शरारती भाव है। ऐसे एक्टर को अगर आप शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए कहेंगे, तो आपको मजा आ सकता है क्योंकि वो आपको नचाता है, लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए आपको किसी मैच्योर इंसान की जरूरत है।"

इस पर मुकेश खन्ना का मानना है कि एक एक्टर का असल जीवन उसके पर्दे के किरदार को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, "कई लोग मुझे रणवीर सिंह के लिए बोलते हैं कि अरे साहब ये नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाना, हमारे बचपन की यादें खत्म हो जाएंगी।" दरअसल मुकेश खन्ना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये है कि 'शक्तिमान' के किरदार के लिए किस एक्टर को चुना जाता है।